Seguro exige a partidos delegações de uma só pessoa nas audiências em Belém

A primeira a entrar foi Leonor Beleza, do PSD, que teve uma reunião a sós com o Presidentes. Seguiu-se o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que também foi sozinho. A terceira força a estar presente, a Iniciativa Liberal também se fez representar, a pedido do Presidente, apenas pela líder do partido, Mariana Leitão. A única exceção será o Livre, que por ter uma liderança bicéfala, fez ver à Presidência da República que tinha de se apresentar com os seus dois líderes, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes. O Observador sabe que este pedido até confundiu os serviços da Presidência que tinham por hábito solicitar previamente, antes da reunião, os (três) nomes da delegação e não apenas um nome.

Fontes partidárias ouvidas pelo Observador acreditam que isto parte de “testes” de Seguro para ver de onde podem “surgir fugas de informação”. Uma outra fonte diz que “desta forma o controlo é muito maior e evita fugas de informação”. Já outra fonte partidária comenta: “As reuniões são privadas, mas não são secretas, até porque os líderes dizem cá fora do que falaram cá dentro, mas percebe-se que Seguro quer marcar aqui um estilo”.