Vinte e seis empresas da Sertã, no distrito de Castelo Branco, têm aprovadas as suas candidaturas ao programa ACELERAR 2030, destinado à transformação digital de negócios dos setores do comércio, restauração e serviços.

“Estas 26 candidaturas aprovadas representam um passo importante no crescimento e sucesso das empresas envolvidas com impacto direto no desenvolvimento económico do concelho e da região“, afirmou o presidente da Câmara da Sertã, Carlos Miranda.

O autarca sublinhou ainda que este tipo de iniciativas vai além do acesso a apoios financeiros, permitindo “disponibilizar ferramentas fundamentais para a digitalização” e, simultaneamente, “reforçar o conhecimento dos empresários sobre o novo paradigma económico e comunicacional, cada vez mais digital e online”.

As candidaturas aprovadas representam um apoio global de 35.000 euros destinado à transformação digital de negócios dos setores do comércio, restauração e serviços.

Segundo o município da Sertã, este é o resultado das sessões informativas promovidas pela própria autarquia, em colaboração com a Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardoal, Mação e Vila de Rei (ACE) dirigidas a empresas do concelho.

Após a realização das ações junto dos empresários, o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico (GADE) deu continuidade ao trabalho e promoveu visitas técnicas e acompanhamento personalizado às empresas da Sertã, em parceria com a ACE.

O ACELERAR 2030 — Para um Centro + Digital é um programa disponibilizado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e resulta de uma parceria entre 22 entidades da NUT II Centro, liderada pelo Conselho Empresarial do Centro/Câmara de Comércio e Indústria do Centro.