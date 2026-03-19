Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra no Médio Oriente

Na sua segunda declaração pública desde que assumiu o poder, o novo Líder Supremo do Irão veio prometer vingança pela morte de Ali Larijani. Mojtaba Khamenei, que ainda não foi visto em público desde que sucedeu ao pai após o seu assassinato, reagiu à morte do secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional garantindo que os “assassinos criminosos em breve terão de pagar” pelo ataque.

“Os anti-islamistas devem saber que derramar esse sangue aos pés da árvore do sistema islâmico só o fortalece e, é claro, cada gota de sangue derramada tem um preço que os assassinos criminosos dos mártires em breve terão de pagar”, afirmou numa declaração divulgada pela agência Tasnim, citada pela Al Jazeera.

Na mesma nota, Khamenei disse ter recebido com “grande pesar” a notícia da morte de Larijani, que descreveu como um “indivíduo inteligente e comprometido” com o sistema político iraniano. “O assassinato de uma figura como esta demonstra, sem dúvida, a magnitude da sua importância e o ódio que os inimigos do Islão nutrem por ele”, acrescentou.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, também enviou uma mensagem de condolências ao líder do Irão, lamentando a morte de “um verdadeiro amigo”, com quem se encontrou “repetidamente”. “A memória luminosa dele como um verdadeiro amigo do nosso país, que tanto contribuiu para o desenvolvimento da parceria estratégica abrangente entre Moscovo e Teerão, permanecerá nos nossos corações”, declarou Putin, segundo a agência de notícias estatal russa TASS.

Khamenei — que terá alegadamente sofrido uma lesão numa perna no mesmo ataque que matou o pai, a mulher, o filho e o cunhado no primeiro dia da guerra — criticou também o “inimigo cobarde” responsável pela morte de Gholamreza Soleimani, chefe da milícia Basij, numa outra declaração.