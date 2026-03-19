A Capitania do Porto do Funchal atualizou esta quinta-feira os avisos de vento e agitação marítima fortes para o arquipélago da Madeira, os quais estarão em vigor até às 06h00 de sexta-feira.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autoridade marítima regional aponta que as ondas vão ser de noroeste entre cinco e seis metros na costa norte e até 4,5 metros na parte mais oeste da parte sul da ilha da Madeira.

Quanto ao vento, indica que vai ser de sudoeste “fresco a muito fresco (31-50 quilómetros por hora), tornando-se a partir da tarde de sul muito fresco a forte (40-61 quilómetros por hora)”.

A visibilidade será “boa a moderada, por vezes fraca”, acrescenta a Capitania.

Devido a estas condições meteorológicas, a autoridade marítima reforça as recomendações para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando se está no mar ou em zonas costeiras.

O IPMA emitiu aviso laranja para as zonas montanhosas do arquipélago para a situação do vento, prevendo rajadas até os 120 quilómetros por hora.

Também colocou com aviso amarelo as várias regiões do arquipélago para vento forte, agitação marítima, precipitação e queda de neve acima dos 1.200 metros.