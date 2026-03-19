A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira em flagrante delito três pessoas em Sesimbra por suspeitas de “rapto, roubo, ofensas à integridade física, coação agravada, detenção de armas proibidas, falsificação de documentos e auxílio à imigração ilegal”. Segundo a PJ, os detidos são um português e dois estrangeiros, com idades “entre os 23 e os 54 anos”.

Além das detenções, na operação ‘Pinha Oca’, realizada no âmbito de um inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional (DIAP) de Évora, foram constituídas arguidas duas empresas associadas à rede criminosa, composta por portugueses e estrangeiros. Em comunicado, a PJ refere ainda que esta organização tinha “ligações internacionais” e estava integrada em redes “de falsificação de documentos e de auxílio à imigração ilegal”.

“Estas redes auxiliaram diversos cidadãos estrangeiros a entrarem e a legalizarem-se no espaço Schengen, com principal incidência em Portugal, gerando elevados proventos financeiros para os suspeitos”, lê-se na nota da PJ.

De acordo com o mesmo comunicado, foram ainda apreendidas pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Judiciária diversas armas, documentos e “material de relevo para o prosseguimento da investigação criminal”.

Os suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para a aplicação da medida de coação.