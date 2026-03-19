O PS de Alter do Chão, no distrito de Portalegre, criticou esta quinta-feira o município por ter decidido, “nas costas” das populações, a transferência do Campo de Tiro de Alcochete, no distrito Setúbal, para aquele concelho do Alto Alentejo.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a Comissão Política Concelhia de Alter do Chão do PS critica o executivo PSD/CDS-PP, liderado por Francisco Miranda, por não ter “informado e consultado previamente” os munícipes.

“O Partido Socialista de Alter do Chão responde, primeiro que tudo, perante os munícipes do concelho de Alter do Chão e jamais pode aceitar que a intenção de deslocalizar o Campo de Tiro de Alcochete para Alter do Chão ocorra nas costas dos cidadãos”, pode ler-se.

O executivo municipal de Alter do Chão é formado por três eleitos da coligação PSD/CDS-PP e dois do PS.

No documento, os socialistas recordam que tiveram conhecimento na terça-feira, em reunião de câmara, da decisão do Ministério da Defesa Nacional, da Força Aérea Portuguesa (FAP) e do município de Alter do Chão de instalar aquele campo de tiro no concelho.

De acordo com os socialistas, as conversações “iniciaram com a autarquia em janeiro de 2025”, segundo terá informado na reunião o presidente da câmara.

“À semelhança dos munícipes do concelho, o Partido Socialista de Alter do Chão desconhecia em absoluto a intenção das três entidades referidas que resultou no anúncio público, aos órgãos da comunicação social, na passada quarta-feira, dia 11 de março de 2026”, pode ler-se no comunicado.

Para o PS de Alter do Chão, a “este absoluto desconhecimento” da situação, junta-se a “ausência de dados concretos” em relação a estudos ambientais, pareceres técnicos que permitam “uma análise cuidada, ponderada, construtiva”, que uma decisão com esta “importância e impacto” implica.

“Esta não é, de modo algum, uma decisão que se tome de ânimo leve”, alertam.

Os socialistas consideram ainda que existe em todo este processo um facto que, para aquela estrutura partidária, “é incontornável e revelador de uma forma de estar” na política que, “não é, de todo”, a do partido.

Por último, é indicado que os vereadores do PS solicitaram a “disponibilização de toda a informação” deste processo, sublinhando que “sem estes elementos não é possível aferir dos benefícios concretos, assim como dos prejuízos”, que esta infraestrutura possa criar no concelho.

O presidente da Câmara de Alter do Chão, Francisco Miranda, indicou à Lusa, na terça-feira, que está identificada uma zona neste concelho para o futuro Campo de Tiro da Força Aérea, em terrenos do Estado.

O autarca explicou que estão a ser desenvolvidas reuniões com técnicos do Ministério da Defesa para “tentar definir a localização exata” da infraestrutura.

Francisco Miranda revelou que existe a possibilidade de se construir o campo de tiro “no limite do concelho de Alter do Chão com os concelhos de Portalegre e de Fronteira”.

Em conferência de imprensa no dia 11 deste mês, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, anunciou que o atual Campo de Tiro da FAP em Alcochete, no distrito de Setúbal, vai passar para Alter do Chão devido à construção do novo aeroporto Luís de Camões.

Na altura, não foi detalhado o local exato do campo de tiro no concelho de Alter do Chão, mas o ministro adiantou que a infraestrutura vai ter uma dimensão de cerca de 7.500 hectares.