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Primeiro, os autarcas dos nove concelhos da Península de Setúbal juntaram-se contra a decisão do Governo de encerrar a urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital de nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, para concentrar os serviços na urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Mas, agora, juntaram-se aos protestos outros cinco autarcas, descontentes com o encerramento da mesma urgência, mas do Hospital de Vila Franca de Xira (para serem concentrados estes recursos no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures).

“Os nove municípios da Península de Setúbal uniram-se neste protesto por considerarem que esta luta não será só do Barreiro ou dos municípios que são servidos pelo seu hospital, mas de todos os municípios da região. Todos serão prejudicados, porque o encerramento da urgência de Ginecologia-Obstetrícia no Hospital de Nossa Senhora do Rosário vai implicar uma sobrecarga muito grande no serviço do Hospital Garcia de Orta. Todas as populações destes municípios serão prejudicadas e não vamos desistir da reversão desta decisão”, disse Paulo Silva, autarca do Seixal, ao Diário de Notícias.

Mal o Governo anunciou a centralização do serviço de urgências regionais — que levariam ao encerramento da urgência no Barreiro — os autarcas dos nove concelhos da Península de Setúbal uniram-se nos protestos e pediram uma audiência à ministra da Saúde para expor as suas questões e procurar soluções. “Isto é uma regressão civilizacional nos cuidados de saúde e temos de continuar a lutar para a combater”, vincou Paulo Silva ao mesmo jornal, apontando “o fim dos cuidados de proximidade à população” e a retração da atividade do Serviço Nacional de Saúde (SNS), “uma das grandes conquistas do 25 de Abril”. Este sistema de mobilidade de equipas entre as Unidades Locais de Saúde já vigora, de modo semelhantes, na Área Metropolitana do Porto.

Depois de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal, juntam-se aos protestos os autarcas de Vila Franca de Xira, Azambuja, Alenquer, Benavente e Arruda dos Vinhos — indignados e surpreendidos com o encerramento da urgência do Hospital de Vila Franca de Xira. A decisão que vinha a ser estudada foi anunciada há 15 dias pelo diretor executivo do SNS e já entrou em vigor no início desta semana.

Esta quinta-feira, segundo o DN, os 14 autarcas têm uma reunião marcada para as 17h00, na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, onde vão debater a situação e traçar “estratégias conjuntas”. “Vamos reunir com os outros concelhos que estão a viver a mesma situação e que têm as suas populações desprotegidas para percebermos que posições conjuntas poderemos assumir, porque não vamos desistir do nosso objetivo, que é a reabertura deste serviço tão breve quanto possível”, disse Fernando Paulo, autarca de Vila Franca de Xira.