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O presidente do Conselho Europeu manifestou esta quinta-feira a “total solidariedade” da União Europeia (UE) com Portugal, na sequência dos danos causados pelo recente comboio de tempestades.

“A UE manifesta a sua total solidariedade para com o povo de Portugal, na sequência dos fenómenos meteorológicos extremos e devastadores que atingiram recentemente o país”, escreveu António Costa numa mensagem divulgada nas redes sociais.

The EU stands in full solidarity with the people of Portugal following the devastating extreme weather events that struck the country recently. Today, the members of the #EUCO conveyed their solidarity and deepest condolences to @LMontenegro_PT and reaffirmed their support in… pic.twitter.com/a1SiwxIzum — António Costa (@eucopresident) March 19, 2026

“Hoje [quinta-feira], os membros do Conselho Europeu transmitiram a sua solidariedade e as suas mais sinceras condolências a Luís Montenegro e reafirmaram o seu apoio neste momento difícil”, acrescentou.

Também através das redes sociais, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, agradeceu “a todos os líderes europeus e à Comissão Europeia”, acrescentando que “a reconstrução das regiões afetadas é uma prioridade absoluta do Governo de Portugal e o apoio europeu que nos acabaram de assegurar será essencial”.

Muito obrigado ao @eucopresident, a todos os líderes europeus e à Comissão Europeia. A reconstrução das regiões afetadas é uma prioridade absoluta do Governo de Portugal e o apoio europeu que nos acabaram de assegurar será essencial. https://t.co/WIW0RCmZ6L — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) March 19, 2026

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados.

Mais de metade das mortes foi registada em trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos de milhares de milhões de euros.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

O primeiro-ministro anunciou em 12 de fevereiro a criação de um Plano de Recuperação e Resiliência exclusivamente português, a que chamou PTRR, para que o país possa recuperar economicamente das consequências do mau tempo que assolou Portugal continental entre o final de janeiro e fevereiro, e atuar nas infraestruturas mais críticas.