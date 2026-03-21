A 21 de março de 2006, Jack Dorsey publicou o primeiro tweet de sempre. “Só a configurar o meu twttr”, escreveu. Foram precisos mais alguns meses até ao Twitter, que ficou conhecido por mensagens limitadas a 140 caracteres, chegar às mãos do público, em julho de 2006.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Depois disso, o Twitter foi conquistando utilizadores, entre anónimos e figuras públicas. Barack Obama foi um dos primeiros a juntar-se à rede, ainda em 2007, e ainda é o segundo utilizador com maior número de seguidores. À frente dele? Só mesmo Elon Musk, o atual dono da rede social.

Veja algumas das primeiras publicações feitas no Twitter, que desde 2023 se chama X.

“Ignorem os tweets anteriores, era alguém a fazer-se passar por mim”

Elon Musk já tinha uma relação longa com o Twitter antes de comprar a empresa, em outubro de 2022. Nunca escondeu que era a sua rede social favorita.

O dono da Tesla — e também do X — publicou pela primeira vez na rede a 4 de junho de 2010. “Por favor ignorem os tweets anteriores, era alguém a fazer-se passar por mim :) Sou mesmo eu.”

Please ignore prior tweets, as that was someone pretending to be me :) This is actually me. — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2010

Elon Musk tem a conta mais seguida da plataforma, com 237 milhões de seguidores. É um ávido utilizador, publicando e partilhando dezenas de tweets por dia. Por vezes, com muitos memes, imagens de inteligência artificial (IA) geradas pelo modelo Grok e mensagens sem filtros.

De acordo com o site CreatorsJet, Musk tem 86 mil publicações no X, um dos maiores volumes para contas pessoais.

Obama foi um dos primeiros entusiastas do Twitter

Barack Obama juntou-se ao Twitter em 2007, menos de um ano depois do lançamento da plataforma. O primeiro tweet da conta pessoal foi feito a 29 de abril de 2007, ainda antes da campanha para as presidenciais de 2008 nos EUA.

“Pensar que estamos a apenas uma assinatura de acabar com a guerra no Iraque” era a mensagem que remetia para o site do candidato.

Thinking we're only one signature away from ending the war in Iraq.

Learn more at http://www.barackobama.com — Barack Obama (@BarackObama) April 29, 2007

Mais tarde, já quando estava no segundo mandato, Obama passou a ter outra conta na rede: a @POTUS, a conta oficial usada pelo chefe de Estado norte-americano. “Olá, Twitter! É o Barack. Mesmo! Seis anos depois, finalmente estão a dar-me a minha própria conta.” Essa conta está ainda disponível, mas não é usada desde que Obama saiu da Casa Branca, funcionando apenas como um arquivo do 44.º Presidente.

Hello, Twitter! It's Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my own account. — President Obama (@POTUS44) May 18, 2015

Obama continua a ser um utilizador ativo no X, onde é seguido por mais de 119 milhões de pessoas. É a segunda conta com maior número de seguidores.

Em 2009, Trump tinha outra personalidade no Twitter

A estreia de Donald Trump no Twitter foi bem diferente da postura que marcou a sua caminhada até à Casa Branca. “Liguem-se e vejam Donald Trump no Late Night com David Letterman a apresentar a lista dos 10 melhores esta noite”, foi publicado a 4 de maio de 2009. Na altura, Trump era ainda o anfitrião do concurso “The Apprentice”, em que escolhia alguém para trabalhar numa das suas empresas.

Be sure to tune in and watch Donald Trump on Late Night with David Letterman as he presents the Top Ten List tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2009

De acordo com uma investigação da BBC, publicada em 2016, a forma como Trump começou a usar a plataforma mudou entre 2009 e 2011. Primeiro, começou a publicar muito mais, passando de 15o tweets por ano para mais de uma centena de mensagens por mês. Até que, em 2015, quando anunciou a candidatura, já estava com o estilo que tem hoje em dia.

Trump continuou a usar o Twitter durante o primeiro mandato, com várias críticas. Em 2020, em plena pandemia, a rede social usou pela primeira vez alertas com notas de fact-checking nos tweets. Foi um braço de ferro, com Trump a acusar a empresa de tentar limitar a sua liberdade de expressão.

Um ano depois, já em janeiro de 2021, dá-se a rutura. Depois do ataque ao Capitólio e de mensagens de Trump a alegar fraude eleitoral, depois de perder para Joe Biden, o Twitter suspende-lhe a conta. Só com a tomada de poder de Musk, em 2022, é que a conta foi restituída.

Trump voltou ao Twitter em 2024, mas hoje em dia dá primazia à sua Truth Social para fazer anúncios e ataques aos rivais.

Cristiano Ronaldo é seguido por mais de 106 milhões

Nem só de políticos se faz o Twitter. O português Cristiano Ronaldo tem 106,2 milhões de seguidores na plataforma, o que faz com que seja a quinta conta mais seguida. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ocupa o quarto lugar, com 106,4 milhões de seguidores.

Ronaldo estreou-se em junho de 2010, com um tweet simples a dar as boas-vindas à conta. Continua a ser um utilizador ativo, partilhando imagens dos treinos, dos jogos e fazendo algumas campanhas de publicidade.

Ola Twitter! Welcome to my new official Twitter page… — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 15, 2010

O Vaticano chegou ao Twitter em 2012 — e em várias línguas

O Papa Bento XVI foi o primeiro líder da Igreja Católica a ter uma conta no Twitter. Em dezembro de 2012, o Vaticano estabeleceu várias contas Pontifex, em vários idiomas diferentes, incluindo português (@pontifex_pt).

“Queridos amigos, é com grande prazer que me dirijo a vós através do Twitter. Obrigado pela vossa generosa resposta. Abençoo-vos a todos do fundo do coração”, escreveu o Papa da altura.

Entretanto, o tweet original do Papa já não está disponível. Sempre que há uma mudança no líder da Igreja Católica a conta é alterada para pertencer ao atual Papa.

“Olá, mundo.” A referência de Bill Gates

O criador da Microsoft juntou-se ao Twitter a 19 de janeiro de 2010, com uma referência ao mundo dos computadores e da programação: “Hello, World”. “Estou a trabalhar no duro na carta da minha fundação, que será publicada a 25 de janeiro.”

Gates referiu-se à carta anual da Fundação Bill e Melinda Gates, que fundou com a agora ex-mulher. De acordo com o Guardian, numa notícia da altura, Gates ganhou cerca de 25 mil seguidores em cerca de quatro horas.

"Hello World."

Hard at work on my foundation letter – publishing on 1/25. — Bill Gates (@BillGates) January 19, 2010

Tim Cook estreou-se em dia de lançamento do iPhone no mercado

“CEO da Apple, fã do futebol de Auburn e do basquetebol de Duke.” Foi assim que, em setembro de 2013, Tim Cook se apresentou na biografia do Twitter. O líder da Apple chegou ao então Twitter dois anos depois de assumir o cargo, após a morte de Steve Jobs.

A chegada de Cook aconteceu a 20 de setembro de 2013, justamente no dia em que a Apple fez chegar ao mercado o iPhone 5S e o 5C. Assim, a estreia em tweets remeteu para o negócio. “Visitei as lojas de retalho em Palo Alto hoje. Ver tantos clientes felizes lembra-nos do porquê de fazermos o que fazemos.”

Visited Retail Stores in Palo Alto today. Seeing so many happy customers reminds us of why we do what we do. — Tim Cook (@tim_cook) September 20, 2013

Numa primeira fase, a conta de Tim Cook não era verificada, levantando dúvidas sobre a veracidade da publicação. Os jornalistas da imprensa especializada entraram em campo para tentar perceber mais. “Sim, é mesmo o CEO da Apple Tim Cook no Twitter”, escreveu o TechCrunch. Mais de 12 anos depois, Cook ainda se mantém no X.

Kim Kardashian usa o Twitter há 17 anos. Mas mudou a forma de comunicar

A celebridade norte-americana tem conta no Twitter/X desde março de 2009. Na altura, já era conhecida através do reality show Keeping Up With The Kardashians, que acompanha a família desde 2007.

“Finalmente inscrevi-me no Twitter! Há algumas contas falsas aqui, por isso saibam que esta sou mesmo eu”, escreveu na primeira publicação.

Hey guys it's Kim Kardashian! I finally signed up for Twitter! There are a few fakes so just know this is the real me!!! — Kim Kardashian (@KimKardashian) March 21, 2009

Nos primeiros tempos, a conta de Kim Kardashian não tinha uma estratégia definida, com pensamentos aleatórios (“gosto mais de tofu do que de frango ou carne de vaca“) e momentos do dia-a-dia. Agora, a conta de X de Kim Kardashian é usada maioritariamente para partilhar campanhas da marca Skims ou parcerias com marcas de luxo.

Oprah Winfrey em caps lock

A estreia da apresentadora Oprah Winfrey no Twitter foi fora do vulgar. Foi feita durante o seu programa de televisão, com a ajuda de Ev Williams, então CEO do Twitter. O momento, em abril de 2009, foi notícia em vários meios de comunicação.

“Olá, twitters. Obrigada pela calorosa receção. A sentir-me muito do século XXI”, escreveu a apresentadora, em letras maiúsculas.

HI TWITTERS . THANK YOU FOR A WARM WELCOME. FEELING REALLY 21st CENTURY . — Oprah Winfrey (@Oprah) April 17, 2009

Com a passagem do Twitter para X, Oprah Winfrey afastou-se da rede. Não publica nada desde 2024.

O ‘oráculo de Omaha’ “está na casa”

Warren Buffett, o empresário da Berkshire Hathaway, é conhecido pelas suas apostas no mundo da tecnologia. Mas juntou-se ao Twitter só em 2013, já depois do boom de popularidade da empresa.

O ‘oráculo de Omaha’, como é conhecido, publicou a primeira mensagem a 2 de maio de 2013. E ainda ficou bem abaixo do limite de 140 caracteres: “Warren está na casa.”

A mensagem recebeu a resposta de Bill Clinton: “Bem-vindo ao Twitter. Porque demoraste tanto?”