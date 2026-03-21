A 21 de março de 2006, Jack Dorsey publicou o primeiro tweet de sempre. “Só a configurar o meu twttr”, escreveu. Foram precisos mais alguns meses até ao Twitter, que ficou conhecido por mensagens limitadas a 140 caracteres, chegar às mãos do público, em julho de 2006.

Depois disso, o Twitter foi conquistando utilizadores, entre anónimos e figuras públicas. Barack Obama foi um dos primeiros a juntar-se à rede, ainda em 2007, e ainda é o segundo utilizador com maior número de seguidores. À frente dele? Só mesmo Elon Musk, o atual dono da rede social.

Veja algumas das primeiras publicações feitas no Twitter, que desde 2023 se chama X.

“Ignorem os tweets anteriores, era alguém a fazer-se passar por mim”

Elon Musk já tinha uma relação longa com o Twitter antes de comprar a empresa, em outubro de 2022. Nunca escondeu que era a sua rede social favorita.

O dono da Tesla — e também do X — publicou pela primeira vez na rede a 4 de junho de 2010. “Por favor ignorem os tweets anteriores, era alguém a fazer-se passar por mim :) Sou mesmo eu.”

Elon Musk tem a conta mais seguida da plataforma, com 237 milhões de seguidores. É um ávido utilizador, publicando e partilhando dezenas de tweets por dia. Por vezes, com muitos memes, imagens de inteligência artificial (IA) geradas pelo modelo Grok e mensagens sem filtros.

De acordo com o site CreatorsJet, Musk tem 86 mil publicações no X, um dos maiores volumes para contas pessoais.

Obama foi um dos primeiros entusiastas do Twitter

Barack Obama juntou-se ao Twitter em 2007, menos de um ano depois do lançamento da plataforma. O primeiro tweet da conta pessoal foi feito a 29 de abril de 2007, ainda antes da campanha para as presidenciais de 2008 nos EUA.

“Pensar que estamos a apenas uma assinatura de acabar com a guerra no Iraque” era a mensagem que remetia para o site do candidato.

Mais tarde, já quando estava no segundo mandato, Obama passou a ter outra conta na rede: a @POTUS, a conta oficial usada pelo chefe de Estado norte-americano. “Olá, Twitter! É o Barack. Mesmo! Seis anos depois, finalmente estão a dar-me a minha própria conta.” Essa conta está ainda disponível, mas não é usada desde que Obama saiu da Casa Branca, funcionando apenas como um arquivo do 44.º Presidente.

Obama continua a ser um utilizador ativo no X, onde é seguido por mais de 119 milhões de pessoas. É a segunda conta com maior número de seguidores.

Em 2009, Trump tinha outra personalidade no Twitter

A estreia de Donald Trump no Twitter foi bem diferente da postura que marcou a sua caminhada até à Casa Branca. “Liguem-se e vejam Donald Trump no Late Night com David Letterman a apresentar a lista dos 10 melhores esta noite”, foi publicado a 4 de maio de 2009. Na altura, Trump era ainda o anfitrião do concurso “The Apprentice”, em que escolhia alguém para trabalhar numa das suas empresas.

De acordo com uma investigação da BBC, publicada em 2016, a forma como Trump começou a usar a plataforma mudou entre 2009 e 2011. Primeiro, começou a publicar muito mais, passando de 15o tweets por ano para mais de uma centena de mensagens por mês. Até que, em 2015, quando anunciou a candidatura, já estava com o estilo que tem hoje em dia.

Trump continuou a usar o Twitter durante o primeiro mandato, com várias críticas. Em 2020, em plena pandemia, a rede social usou pela primeira vez alertas com notas de fact-checking nos tweets. Foi um braço de ferro, com Trump a acusar a empresa de tentar limitar a sua liberdade de expressão.

Um ano depois, já em janeiro de 2021, dá-se a rutura. Depois do ataque ao Capitólio e de mensagens de Trump a alegar fraude eleitoral, depois de perder para Joe Biden, o Twitter suspende-lhe a conta. Só com a tomada de poder de Musk, em 2022, é que a conta foi restituída.

Trump voltou ao Twitter em 2024, mas hoje em dia dá primazia à sua Truth Social para fazer anúncios e ataques aos rivais.

Cristiano Ronaldo é seguido por mais de 106 milhões

Nem só de políticos se faz o Twitter. O português Cristiano Ronaldo tem 106,2 milhões de seguidores na plataforma, o que faz com que seja a quinta conta mais seguida. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ocupa o quarto lugar, com 106,4 milhões de seguidores.

Ronaldo estreou-se em junho de 2010, com um tweet simples a dar as boas-vindas à conta. Continua a ser um utilizador ativo, partilhando imagens dos treinos, dos jogos e fazendo algumas campanhas de publicidade.

O Vaticano chegou ao Twitter em 2012 — e em várias línguas

O Papa Bento XVI foi o primeiro líder da Igreja Católica a ter uma conta no Twitter. Em dezembro de 2012, o Vaticano estabeleceu várias contas Pontifex, em vários idiomas diferentes, incluindo português (@pontifex_pt).

“Queridos amigos, é com grande prazer que me dirijo a vós através do Twitter. Obrigado pela vossa generosa resposta. Abençoo-vos a todos do fundo do coração”, escreveu o Papa da altura.

Entretanto, o tweet original do Papa já não está disponível. Sempre que há uma mudança no líder da Igreja Católica a conta é alterada para pertencer ao atual Papa.

“Olá, mundo.” A referência de Bill Gates

O criador da Microsoft juntou-se ao Twitter a 19 de janeiro de 2010, com uma referência ao mundo dos computadores e da programação: “Hello, World”. “Estou a trabalhar no duro na carta da minha fundação, que será publicada a 25 de janeiro.”

Gates referiu-se à carta anual da Fundação Bill e Melinda Gates, que fundou com a agora ex-mulher. De acordo com o Guardian, numa notícia da altura, Gates ganhou cerca de 25 mil seguidores em cerca de quatro horas.

Tim Cook estreou-se em dia de lançamento do iPhone no mercado

“CEO da Apple, fã do futebol de Auburn e do basquetebol de Duke.” Foi assim que, em setembro de 2013, Tim Cook se apresentou na biografia do Twitter. O líder da Apple chegou ao então Twitter dois anos depois de assumir o cargo, após a morte de Steve Jobs.

A chegada de Cook aconteceu a 20 de setembro de 2013, justamente no dia em que a Apple fez chegar ao mercado o iPhone 5S e o 5C. Assim, a estreia em tweets remeteu para o negócio. “Visitei as lojas de retalho em Palo Alto hoje. Ver tantos clientes felizes lembra-nos do porquê de fazermos o que fazemos.”

Numa primeira fase, a conta de Tim Cook não era verificada, levantando dúvidas sobre a veracidade da publicação. Os jornalistas da imprensa especializada entraram em campo para tentar perceber mais. “Sim, é mesmo o CEO da Apple Tim Cook no Twitter”, escreveu o TechCrunch. Mais de 12 anos depois, Cook ainda se mantém no X.

Kim Kardashian usa o Twitter há 17 anos. Mas mudou a forma de comunicar

A celebridade norte-americana tem conta no Twitter/X desde março de 2009. Na altura, já era conhecida através do reality show Keeping Up With The Kardashians, que acompanha a família desde 2007.

“Finalmente inscrevi-me no Twitter! Há algumas contas falsas aqui, por isso saibam que esta sou mesmo eu”, escreveu na primeira publicação.

Nos primeiros tempos, a conta de Kim Kardashian não tinha uma estratégia definida, com pensamentos aleatórios (“gosto mais de tofu do que de frango ou carne de vaca“) e momentos do dia-a-dia. Agora, a conta de X de Kim Kardashian é usada maioritariamente para partilhar campanhas da marca Skims ou parcerias com marcas de luxo.

Oprah Winfrey em caps lock

A estreia da apresentadora Oprah Winfrey no Twitter foi fora do vulgar. Foi feita durante o seu programa de televisão, com a ajuda de Ev Williams, então CEO do Twitter. O momento, em abril de 2009, foi notícia em vários meios de comunicação.

“Olá, twitters. Obrigada pela calorosa receção. A sentir-me muito do século XXI”, escreveu a apresentadora, em letras maiúsculas.

Com a passagem do Twitter para X, Oprah Winfrey afastou-se da rede. Não publica nada desde 2024.

O ‘oráculo de Omaha’ “está na casa”

Warren Buffett, o empresário da Berkshire Hathaway, é conhecido pelas suas apostas no mundo da tecnologia. Mas juntou-se ao Twitter só em 2013, já depois do boom de popularidade da empresa.

O ‘oráculo de Omaha’, como é conhecido, publicou a primeira mensagem a 2 de maio de 2013. E ainda ficou bem abaixo do limite de 140 caracteres: “Warren está na casa.”

A mensagem recebeu a resposta de Bill Clinton: “Bem-vindo ao Twitter. Porque demoraste tanto?”