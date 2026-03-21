O britânico Jonathan Wheatley deixou o cargo de diretor-desportivo da Audi no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, com efeitos imediatos, após duas provas da competição disputadas, anunciou esta sexta-feira a escuderia alemã.

Wheatley trocara a equipa Red Bull pela Sauber há pouco menos de um ano, tendo sido responsável pela transição da equipa suíça para a Audi.

O dirigente alegou motivos pessoais para deixar a equipa germânica, sendo substituído no cargo pelo italiano Mattia Binotto.

Após duas corridas do Mundial realizadas, a Audi soma dois pontos na classificação por equipas, sendo que o próximo Grande Prémio vai disputar-se no Japão, a 29 de março.