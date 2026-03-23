“Competências num Mundo de Indústria Inteligente” é o tema em debate no próximo Encontro Fora da Caixa, que terá lugar no Espaço Vita, em Braga, no dia 26 de março, a partir das 15 horas.

Que competências serão decisivas num contexto marcado pela digitalização, automação e inteligência artificial? Como podem as empresas adaptar-se a um mundo de indústria inteligente, equilibrando inovação tecnológica com valorização do capital humano? E de que forma se podem alinhar estratégias de curto e longo prazo para garantir competitividade sustentável? Estas são apenas algumas das questões que vão estar em destaque na conferência presidida pela Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos (CGD), que reúne especialistas e líderes empresariais e tem o Observador como media partner.

Com moderação de Paulo Ferreira, host do Observador, a abertura do encontro ficará a cargo de Paulo Moita de Macedo, Presidente da Comissão Executiva da CGD. Segue-se a intervenção de Rui Martins, Diretor de Estratégia da Caixa Gestão de Ativos, que irá falar sobre tendências económicas e mercados financeiros.

Conheça o programa completo ↓ Mostrar ↑ Esconder 14h30 – Acreditação 15h00 – Abertura Paulo Moita de Macedo | Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos 15h35 – Tendências económicas e de mercados financeiros Rui Martins | Diretor de Estratégia da Caixa Gestão de Ativos 15h55 – Podcast Observador | Impacto da guerra: já devemos ficar preocupados? Moderador: Paulo Ferreira

Pedro Brinca | Professor de Economia na Nova SBE 16h30 – Competências que criam vantagem Moderador: Paulo Ferreira

José Teixeira | Presidente do Conselho de Administração e CEO do Grupo DST

Nuno Lameiras | Administrador do Grupo TRÊS60

Francisco Cary | Vice-Presidente da Caixa Geral de Depósitos 17h10 – Decidir entre curto e longo prazo Jorge Portugal | Diretor-Geral da COTEC

Ana Casaca | Diretora de Inovação da Galp 17h30 – Cerimónia do Prémio Inovação para a Sustentabilidade 18h00 – Sessão de Encerramento Fernando Alexandre | Ministro da Educação, Ciência e Inovação de Portugal 18h20 – Cocktail e Saxofonista Manuel Lourenço | Astrolábio D’alma

Os participantes do encontro vão poder assistir ao vivo a uma simulação de episódio de podcast do Observador, com o tema “Impacto da guerra: já devemos ficar preocupados?”, conduzido por Paulo Ferreira, que estará à conversa com Pedro Brinca, Professor de Economia na NOVA SBE.

O Encontro Fora da Caixa contará, ainda, com um painel de debate dedicado às empresas. Será moderado por Paulo Ferreira e terá as intervenções de José Teixeira, Presidente do Conselho de Administração e CEO do Grupo DST, Nuno Lameiras, Administrador do Grupo TRÊS60, e Francisco Cary, Vice-Presidente da CGD. Seguir-se-á uma conversa entre Jorge Portugal, Diretor-Geral da COTEC, e Ana Casaca, Diretora de Inovação da Galp, baseada no tema “Decidir entre Curto e Longo Prazo”.

Por fim, terá lugar a cerimónia de entrega do Prémio Inovação para a Sustentabilidade, uma parceria entre a Caixa e a COTEC, que introduz uma nova abordagem na avaliação empresarial ao distinguir não só resultados ou relatórios ESG, mas também a maturidade da decisão estratégica que articula inovação, risco e sustentabilidade.

Coficab Portugal, Grestel, Iber-Oleff, Miranda & Irmão, Sogrape Vinhos e Vieira de Castro são as seis empresas finalistas, que estão na corrida pelo prémio após um processo que envolveu 176 candidaturas e várias etapas de análise.

A sessão de encerramento será conduzida por Fernando Alexandre, Ministro da Educação, Ciência e Inovação. O evento termina com um momento musical, que ficará a cargo do saxofonista Manuel Lourenço.

Criados em 2017, os Encontros Fora da Caixa têm levado a todo o país temas de interesse nacional e de relevância regional, apostando na descentralização do debate e estimulando a presença do tecido empresarial das regiões envolvidas.

Junte-se a nós, a partir das 15h do dia 26 de março, no site e redes sociais da Caixa e do Observador.