Um júri civil na Califórnia determinou que o comediante norte-americano Bill Cosby deve pagar 19,25 milhões de dólares (mais de 16 milhões de euros) por danos a Donna Motsinger por a ter drogado e violado depois de a convidar para assistir a um dos seus espetáculos. O caso remonta a 1972, altura em que Motsinger, com cerca de 30 anos, era empregada num restaurante na cidade de Sausalito.

A notícia é avançada pelo New York Times, que refere que o processo foi movido por Donna Motsinger no Tribunal Superior de Los Angeles. A acusação descreve que o comediante a convidou para um espetáculo que ia apresentar no Teatro Circle Star, na Califórnia, e que seguiram juntos numa limusina, tendo este oferecido vinho. Segundo a queixa, já no camarim do teatro a mulher começou a sentir-se mal e aceitou de Bill Cosby um comprimido que achou tratar-se de uma aspirina. Depois disso foi perdendo consciência e mais tarde acordou numa cama, reconhecendo que tinha sido violada.

A decisão do júri foi conhecida esta segunda-feira depois de três dias de deliberações. “Foram 54 anos para conseguir justiça. E sei que não é suficiente para as restantes mulheres, mas espero que as ajude um bocadinho“, disse Donna Motsinger, citada pelo NYT, referindo-se a outras acusações de violação contra Bill Cosby. Acrescentou que, apesar de não ser um julgamento criminal com um veredito de culpado, era importante que acreditassem nela e que Cosby fosse de alguma forma responsabilizado pelo que aconteceu.

A advogada do comediante anunciou, entretanto, que vai recorrer. “Fiquei obviamente desiludida com a decisão, mas acreditamos que temos um recurso sólido e vamos prosseguir com isso”, afirmou Jennifer Bonjean. Cosby sempre negou as alegações contra ele neste e outros processos, mantendo que as relações sempre foram consensuais.

O comediante tinha sido condenado em 2018 a uma pena de prisão de três a dez anos por agressão sexual num processo que ouviu cinco testemunhos. O caso que lhe viria a valer a pena de prisão foi o de Andrea Constand, uma funcionária da Universidade de Temple, em Filadélfia. A mulher denunciou que, em 2004, Cosby a violou depois de lhe dar um comprimido.

Cosby, que foi também ator, apresentador de televisão, produtor e músico, acabou por cumprir mais de dois anos da pena, antes de o Supremo Tribunal da Pensilvânia anular em 2021 a sentença por motivos processuais.

Um ano depois um júri civil condenou Cosby a pagar 500.000 dólares (474.000 euros) por ter abusado sexualmente de uma adolescente de 16 anos, na Mansão da Playboy, em 1975. A queixa de Judy Huth tinha sido apresentada em 2014, mas um tribunal suspendeu o processo por causa das acusações criminais que decorriam na altura contra o comediante.