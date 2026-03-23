O primeiro navio com ajuda humanitária destinado a Cuba no âmbito da iniciativa solidária “Comboio Nossa América” deverá chegar a Havana na terça-feira, após ter sido adiado pela segunda vez por razões meteorológicas.

A embarcação partiu na passada sexta-feira de Progreso, no sudeste do México, transportando grande parte das cerca de 30 toneladas de ajuda recolhida por organizações da sociedade civil, incluindo alimentos, medicamentos, produtos de higiene e painéis solares.

Segundo os organizadores, o mau tempo dificultou a travessia no Mar das Caraíbas, impedindo o cumprimento do calendário inicial, que previa a chegada no sábado, coincidindo com os principais eventos da iniciativa na capital cubana.

Entretanto, um navio de apoio logístico da Marinha mexicana, com um novo carregamento de ajuda humanitária, poderá também chegar a Havana na terça-feira, constituindo o quarto envio promovido pelo Governo da Presidente Claudia Sheinbaum.

A missão inclui ainda dois veleiros que partiram no sábado de Isla Mujeres, também no sudeste do México, cuja chegada a Cuba continua sem data prevista devido às condições meteorológicas.

O Comboio Nossa América, inspirado na Flotilha Global Sumud, que entregou ajuda a Gaza em 2025, pretende manifestar apoio político a Cuba, que enfrenta dificuldades agravadas por um embargo petrolífero dos Estados Unidos em vigor desde janeiro.

A medida, considerada pela ONU contrária ao direito internacional, agravou a já prolongada crise económica no país, marcada por apagões frequentes, escassez de combustível e aumento acentuado dos preços de bens essenciais.