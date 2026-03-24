Um acidente na noite desta terça-feira na zona de Peniche deixou três feridos e a IP6 (intenerário principal) cortada, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
“Uma colisão entre três viaturas na zona de Outoguia da Baleia, Peniche, deixou três feridos”, afirmou o comandante Tiago, da ANEPC.
O alerta foi dado às 21h05, mas a via, o IP6 “continua cortada ao quilómetro 6,5”, porque os meios moilizados estão a prestar assistência aos feridos, adiantou.
Para o local do acidente, de acordo com a mesma fonte, foram mobilizados 14 operacionais e seis veículos, dos bombeiros, INEM e GNR.