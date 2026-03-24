A CP – Comboios de Portugal vai utilizar automotoras elétricas da série 2240 enquanto o comboio internacional Celta, que liga o Porto a Vigo, obrigar a um transbordo rodoviário na Galiza, durante um ano, disse fonte oficial à Lusa.

“Durante o período da interdição, a CP vai realizar o serviço Celta com automotoras elétricas da série 2240”, pode ler-se numa resposta de fonte oficial da CP a questões da Lusa.

Em causa está um serviço rodoviário de substituição no troço espanhol do Celta, entre as estações de Vigo-Guixar e Valença (distrito de Viana do Castelo), que será realizado durante um ano, a partir de 06 de abril, “devido a obras da responsabilidade da ADIF (Administrador de Infraestruturas Ferroviárias de Espanha)”, segundo a CP.

O serviço é atualmente realizado com uma automotora diesel alugada à congénere espanhola da CP, a Renfe, mesmo que a linha já esteja eletrificada dos dois lados da fronteira, ainda que com tensões diferentes.

Questionada sobre se no final do período de obras será possível fazer todo o percurso com uma automotora elétrica, fonte oficial da CP respondeu que “esse tema está ainda a ser avaliado com a congénere espanhola” Renfe.

Durante o período dos condicionamentos, “mantêm-se os horários atuais dos comboios, podendo a chegada variar em função das condições de trânsito”, adverte a operadora portuguesa, que também recorda que “o serviço rodoviário de substituição não dispõe de condições técnicas para o transporte de cadeiras de rodas e no mesmo não é permitido o transporte de bicicletas e trotinetas, exceto se estiverem embaladas dentro das dimensões 140×90×40 cm”.

Nos autocarros de transbordo também “não é permitido o transporte de animais de companhia”, refere.

No final do ano passado, o percurso do Celta também foi feito em autocarro entre Valença e Vigo nos fins de semana de setembro e no primeiro de outubro, devido a obras na cidade galega.

Em agosto, e até dezembro, foi também implementado um transbordo obrigatório feito em Viana do Castelo, uma medida “excecional e temporária” para permitir “garantir a continuidade do serviço”, disse então a CP em comunicado.

Com partidas diárias, o comboio Celta, que é operado pela CP em conjunto com a Renfe, iniciou a atividade em julho de 2013, ligando Vigo ao Porto com paragens em Valença, Viana do Castelo, Barcelos e Nine.

A ligação veio permitir percorrer os 175 quilómetros que separam as cidades em cerca de duas horas e meia, quando anteriormente a ligação demorava mais de três horas.