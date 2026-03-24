Três pessoas ficaram esta terça-feira desalojadas na sequência de um incêndio na habitação onde residiam, que ficou destruída, na localidade de Granja, concelho de Pombal, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Região de Leiria.

“As três pessoas não sofreram ferimentos, mas ficaram desalojadas na sequência do incêndio na habitação, estando a ser acompanhadas pelas autoridades competentes”, adiantou a mesma fonte, acrescentando que o fogo foi dado como extinto às 05h20.

Às 06h30 mantinham-se no local 20 operacionais, com o apoio de oito veículos.