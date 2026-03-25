O Serviço de Hospitalização Domiciliária do Centro de Responsabilidade Integrada de Medicina Interna da Unidade Local de Saúde (ULS) de Castelo Branco registou, em 2025, um total de 313 internamentos.

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, a ULS de Castelo Branco explicou que o serviço, criado em 2019, tem registado um crescimento significativo, abrangendo doentes referenciados pela urgência, consultas externas, internamento hospitalar e cuidados de saúde primários.

“Entre 2019 e 2025, foram internados 1.272 doentes e realizadas mais de 17.800 visitas domiciliárias por equipas clínicas”, vincou.

Segundo os dados disponibilizados, o número de internamentos aumentou de 57 no primeiro ano (2019) para 313 em 2025, evidenciando a crescente procura e confiança neste modelo de cuidados.

A partir de 2021, o serviço expandiu a sua atuação através de protocolos com estruturas residenciais para idosos, contando atualmente com 12 instituições parceiras.

“Ao longo destes sete anos, registaram-se mais de 12 mil dias de internamento domiciliário, com uma demora média de 8,76 dias em 2025”.

A ULS de Castelo Branco sublinhou ainda que a principal origem dos doentes é o serviço de urgência (38%), seguido do internamento hospitalar (27%) e da consulta externa (17%).

Em 2024, o serviço obteve certificação ACSA, uma das acreditações europeias de maior relevância no mundo, estando presente em projetos de saúde em mais de 50 países de outros continentes, reconhecendo a qualidade, segurança e eficácia dos seus processos.

Para o futuro, a ULS de Castelo Branco quer continuar a expandir o serviço e a cobertura geográfica, articulando-se com mais instituições e apostando na inovação tecnológica e na integração com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.