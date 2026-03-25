André Ventura considera “inaceitável” que tenham sido realizadas buscas pelo Ministério Público (MP) às instalações da Câmara de Albufeira, esta quarta-feira, por suspeitas de incitamento ao ódio por parte de Rui Cristina, presidente da autarquia eleito pelo Chega.

“Aquilo que foi hoje [esta terça-feira] transmitido ao país é que, pela transmissão de uma opinião política no decurso de uma Assembleia Municipal, o Ministério Público recorrendo-se das autoridades policiais e da força do Estado decidiu entrar dentro de uma Câmara Municipal e recolher elementos que são públicos e declarações que são públicas”, acusou.

Em causa estão declarações do presidente da Câmara de Albufeira numa reunião de Assembleia Municipal em que prometeu não “gastar dinheiro com a etnia cigana enquanto [tem] albufeirenses com necessidade de casa”. Ventura alertou para o perigo de “judicializar” declarações como essas: “Prendam-me, porque já disse isso não sei quantas vezes. Prendam-nos. Acabem com a democracia.”

O presidente do Chega anunciou que vai pedir ao MP, através do Parlamento, que sejam dadas explicações sobre os motivos que levaram às buscas em Albufeira. “Parece que hoje em Portugal, as autoridades, por ordem de alguém, estão focadas em perseguir quem está à direita, por algum motivo. Isto é muito grave numa democracia.”

Ventura sublinhou que o Chega é “um ferveroso defensor da independência do poder judiciário”, mas criticou a “judicialização ou perseguição” da Justiça à “liberdade de pensamento e execução” de autarcas. “A partir do momento em que isto se torna em incitamento ao ódio, não estamos no caminho de mais democracia, estamos no caminho de mais conflito, mais polarização, fragmentação e potencialmente mais conflituosidade civil”, rematou.