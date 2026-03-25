PJ faz buscas na Câmara de Albufeira. Rui Cristina será visado por incitamento ao ódio e discriminação

A Polícia Judiciária (PJ) fez, na manhã desta quarta-feira, buscas na Câmara Municipal de Albufeira. O visado foi o presidente da autarquia, Rui Cristina, eleito pelo Chega, avançou a CNN. O Observador apurou que a queixa partiu de uma deputada municipal eleita pela coligação PSD/CDS, contra quem o presidente da Câmara apresentou um processo de difamação agravada.

A autarquia de Albufeira emitiu entretanto um comunicado, publicado nas redes sociais, em que esclarece que a investigação em causa “versa também sobre uma queixa efetuada pelo próprio presidente da câmara contra a mesma deputada municipal (eleita pelo PSD) pela prática de atos aptos a manchar o seu bom-nome, credibilidade e honra, em que a mesma é investigada pela prática do crime de difamação agravada e denúncia caluniosa”.

“Quando o presidente em funções é ofendido, são ofendidos todos os albufeirenses. Foi isso que a senhora deputada visada pretendeu e conseguiu”, acrescenta-se na nota do município.