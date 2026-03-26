Uma subida, uma descida, uma janela de oportunidade que se abriu, uma porta que apenas por sorte não se fechou. Apesar de não ser propriamente uma etapa com as características propícias para haver diferenças de peso para a classificação geral, Remco Evenepoel arriscou depois da última montanha, desceu a todo o gás tendo como único adversário capaz de segui-lo Jonas Vingeggard e só não conseguiu concretizar o “corte” devido a uma queda já na fase “salvaguardada” dos últimos quilómetros, com o dinamarquês a ser depois apanhado antes da meta. Dorian Godon chegou à segunda vitória reforçando a liderança, João Almeida teve um susto que voltou a passar. Ficou o aviso: qualquer distração pode ser suficiente para perder tempo.
O azar de Remco transformou-se na sorte de Dorian: francês consolida amarela depois de Evenepoel ter caído no último quilómetro
Jay Vine que o diga. Numa queda que envolveu vários corredores, incluindo o português Ivo Oliveira também da UAE Team Emirates, o australiano que surgia como um dos principais escudeiros de João Almeida a par de Brandon McNulty nas etapas de alta montanha acabou por desistir. Menos armas daqui para a frente, os mesmos segundos de diferença para Remco Evenepoel, que apesar da queda continuava com preciosos nove segundos de vantagem ganhos nas bonificações, uma quarta etapa que deveria começar a ter as primeiras diferenças mais a sério mas que acabou por mudar por completo de perfil por causa do vento.
“He wasn’t really happy with me!”
Before the crash, tempers flared between Remco Evenepoel and Jonas Vingegaard ???? pic.twitter.com/tNdKt7wYUZ
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 25, 2026
Jay Vine crash and abandon ????
In his first race back ????#VoltaCatalunya105 pic.twitter.com/z9owvfCSMr
— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) March 25, 2026
“Devido a um alerta VENCAT de nível 3, com rajadas de vento previstas até 90 km/h no topo do Vallter, a Volta à Catalunha foi obrigada a encurtar o percurso da sua quarta etapa, agendada para esta quinta-feira. A etapa, com início em Mataró, terminará agora em Camprodon, encurtando a subida final até à estância de esqui. Com esta alteração, a hora de início da etapa foi adiada meia hora, para 13h05, com apresentação das equipas em Mataró a decorrer entre 11h55 e 12h55″, anunciou a organização, dando conta da mudança que iria retirar aquela que seria a parte mais dura da tirada. E foi isso que pareceu “marcar” o andamento.
ℹ️Modificada l'etapa 4 de #VoltaCatalunya105 per activació del pla VENTCAT.
L'organització es veu obligada a retallar el recorregut, que es mantindrà fins la seva finalització a Camprodon, sense la pujada a Vallter.
????️ + info: https://t.co/IEXF0qKoqx pic.twitter.com/nMhXkQtr6g
— Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 25, 2026
????♂️#VoltaCatalunya105 – Etapa 4⃣
???? @matarocat – @ajcamprodon
???? 151 km
⏰ Sortida / Start: ????????????????????
???? Arribada estimada / Estimated finish: ????????????
+ info: https://t.co/xYY3ai2NT6 pic.twitter.com/8Gr5KkNOU4
— Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 26, 2026
Com Samuel Fernández (Euskaltel-Euskadi) e Merhawi Kudus (Burgos BH) na fuga, o pelotão nunca pareceu ter grandes preocupações com a diferença e nem mesmo quando ligeiras acelerações poderiam anular essa distância houve um esforço nesse sentido. A entrevista de Tom Pidcock antes do arranque da etapa deixava já antever esse cenário, com o britânico que desafiou Tadej Pogacar na Milão-Sanremo a admitir que sentia o peso da clássica nas pernas mas que, sem a subida desenhada, seria um dia bem menos complicado: Mais: a pouco mais de 40 quilómetros, sem acelerar uma etapa que não foi propriamente rápida nas duas horas iniciais, o pelotão estava quase em cima dos dois fugitivos, numa interceção que não demorou muito mais a ser efetivada preparando uma chegada ao sprint com a Ineos a puxar pelo ritmo como já fizera neste tipo de contextos noutras corridas com o objetivo de preparar para si a chegada mas a não conseguir desta vez “controlar” a vitória, com Ethan Vernon (NSN Cycling Team) a alcançar finalmente o triunfo na etapa.
???? @EthanVernon22 ha estat el més ràpid a @ajcamprodon i suma victòria a la Volta per tercer any!
⏮️ Reviu l'últim quilòmetre!
???? Vernon @NSNCyclingTeam was faster than race leader @DorianGodon to get the stage win!
⏮️ Watch out the last km of the race at @Pirineu365. pic.twitter.com/xnbhnWnL3N
— Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 26, 2026
Com estes resultados, Dorian Godon mantém a liderança da corrida com 13 segundos de vantagem sobre Thomas Pidcock, que foi buscar mais nove segundos em zonas de bonificação, e 14 de Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard segue em quarto a 24”, Brandon McNulty está a 25” com Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) e segue-se depois um leque de corredores a 26” da liderança entre os quais João Almeida (27.º). Segue-se a etapa mais dura desta Volta à Catalunha, com uma ligação de cerca de 155 quilómetros entre La Seu d’Urgell e a temida La Molina esta sexta-feira que também não contará com Ivo Oliveira na Emirates pela lesão sofrida com a queda que teve na véspera que já motivara a desistência de Jay Vine.
Etapa 4⃣ @matarocat – @ajcamprodon / #Vallter @Pirineu365
Top 1⃣0⃣ Etapa
???? @EthanVernon22 – @NSNCyclingTeam
???? @DorianGodon – @INEOSGrenadiers
???? @tompidcock – @Pinarello_Q36_5 #VoltaCatalunya105 ????♂️ @ClubRACC pic.twitter.com/tXBeTZARmx
— Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 26, 2026
Etapa 4⃣ @matarocat – @ajcamprodon / #Vallter @Pirineu365
????Classificació General / GC Classification????
????@DorianGodon – @INEOSGrenadiers
???? @tompidcock – @Pinarello_Q36_5 +0'13"
???? @EvenepoelRemco – @RBH_ProCycling +0'14"#VoltaCatalunya105 ????♂️ @esportcat pic.twitter.com/ZlVM9Vrdz8
— Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 26, 2026