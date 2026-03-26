"Nem de graça a levava”: como uma camisola da Zara passou de tendência a "amaldiçoada" graças às redes sociais

É possível uma peça de roupa ganhar má reputação? Um polo de malha às riscas castanhas e encarnadas veio mostrar que, talvez, sim. Em dois meses uma camisola da Zara foi cancelada nas redes sociais por duas vezes pelas polémicas em que se viu envolvida. A primeira gerou-se no TikTok e a segunda estalou esta semana na edição mais recente da Casa dos Segredos, o reality show da TVI.
Disponível online pelo preço de 29,95 euros, a camisola da marca espanhola foi uma daquelas peças que ao longo do inverno se viu por todo o lado, do Instagram ao TikTok, até mesmo pelas ruas de Portugal, para os olhares mais atentos. Na televisão, não foi exceção. Este segunda-feira foi utilizada por Ariana, a concorrente de 24 anos da Casa dos Segredos envolvida num triângulo amoroso com outros dois concorrentes: o casal Diogo e Eva, que entrou no programa com a relação como segredo. A polémica ficou viral nas redes sociais, e virou tema nacional, depois de os colegas da casa terem descoberto que afinal Diogo e Eva namoram há cinco anos e que, para proteger o segredo, Diogo aproximou-se de Ariana com o suposto consentimento de Eva.
Onde é que entra aqui a “maldição” na camisola? Pelo facto de, apesar de saber que tinha namorada — supostamente fora da casa — Ariana manteve a sua relação com Diogo, que acabou por terminar o namoro com Eva para explorar a relação com a concorrente de 24 anos. O caso ganhou tamanha dimensão que até fora de Portugal há quem fale deste triângulo amoroso, com a atriz portuguesa Daniela Melchior a comentar que tem “amigos no estrangeiro a perguntar-me onde podem ver o SS legendado.”
@beatrizevedo O destino não brinca kkkk ahahaha #casadossegredospt #sstvi ♬ som original - beatrizevedo
Mas não é a primeira vez que esta camisola está envolvida numa polémica. No final de janeiro, foi também utilizada por Joana Gonçalves, uma jovem estudante de Direito que publicou um vídeo no TikTok sobre como se sentia incomodada com a presença de mulheres lésbicas ou bissexuais no mesmo balneário que ela. O vídeo rapidamente viralizou, com os utilizadores da plataforma a acusarem a jovem de comentários homofóbicos.
“Outra questão que me incomoda bastante é que nos balneários há desconfortos. Desconfortos que eu acho completamente válidos. Eu pelo menos penso que há sempre a possibilidade de uma mulher ser lésbica ou bissexual e acho que é totalmente válido da minha parte sentir-me desconfortável com uma mulher dessas no balneário comigo”, disse no vídeo, depois de se ter afirmando enquanto “não homofóbica” por ter amigos homossexuais.
“Portanto, eu acho que não faz sentido partilhar o balneário com uma mulher que se sente atraída exatamente pelo mesmo que um homem heterossexual sente”, continuou, acrescentando que uma vez que essas mulheres se sentem atraídas pelo mesmo que um homem heterossexual, é desconfortável partilhar o espaço com elas.
@babsleonina Está na hora de acabar com está camisola ???????????? #babsleonina #casadossegredos #joanabalnearios #zara #maldicao ♬ original sound - babsleonina
Nas redes sociais, houve logo quem notasse que estas duas jovens utilizavam a mesma camisola estando, por isso, “amaldiçoada”. No Instagram, Ana Garcia Martins fez um vídeo cómico sobre como tem essa mesma camisola e que agora não sabe o que fazer com ela: “Mas que bruxedo é este? Eu não me sinto capaz de voltar a usar isto. Isto está aqui um enguiço qualquer com esta camisola. E agora nem sei o que é que lhe faça porque eu sinto que não posso ter isto aqui em casa que isto está impregnado de energias maléficas”, afirmou a Pipoca mais Doce. Assim como Ana Garcia Martins, muitas foram as influencers portuguesas que este inverno aderiram à tendência.
No TikTok, também não faltam vídeos de utilizadores a explicar a polémica em torno da camisola, e há até quem afirme que não a quer nem dada: “Custa 29,95 euros mas nem de graça a levava”. Há até quem peça para que seja descontinuada.