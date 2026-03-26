"Nem de graça a levava”: como uma camisola da Zara passou de tendência a "amaldiçoada" graças às redes sociais

É possível uma peça de roupa ganhar má reputação? Um polo de malha às riscas castanhas e encarnadas veio mostrar que, talvez, sim. Em dois meses uma camisola da Zara foi cancelada nas redes sociais por duas vezes pelas polémicas em que se viu envolvida. A primeira gerou-se no TikTok e a segunda estalou esta semana na edição mais recente da Casa dos Segredos, o reality show da TVI.

Disponível online pelo preço de 29,95 euros, a camisola da marca espanhola foi uma daquelas peças que ao longo do inverno se viu por todo o lado, do Instagram ao TikTok, até mesmo pelas ruas de Portugal, para os olhares mais atentos. Na televisão, não foi exceção. Este segunda-feira foi utilizada por Ariana, a concorrente de 24 anos da Casa dos Segredos envolvida num triângulo amoroso com outros dois concorrentes: o casal Diogo e Eva, que entrou no programa com a relação como segredo. A polémica ficou viral nas redes sociais, e virou tema nacional, depois de os colegas da casa terem descoberto que afinal Diogo e Eva namoram há cinco anos e que, para proteger o segredo, Diogo aproximou-se de Ariana com o suposto consentimento de Eva.

Onde é que entra aqui a “maldição” na camisola? Pelo facto de, apesar de saber que tinha namorada — supostamente fora da casa — Ariana manteve a sua relação com Diogo, que acabou por terminar o namoro com Eva para explorar a relação com a concorrente de 24 anos. O caso ganhou tamanha dimensão que até fora de Portugal há quem fale deste triângulo amoroso, com a atriz portuguesa Daniela Melchior a comentar que tem “amigos no estrangeiro a perguntar-me onde podem ver o SS legendado.”