Um bebé de cerca de um ano foi resgatado esta sexta-feira de dentro de um veículo pelos bombeiros de Barcelos e transportado por precaução para o hospital. A informação foi avançada pelo jornal Correio da Manhã e confirmada ao Observador por fonte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barcelos.

Os bombeiros receberam o alerta por volta das 9h40 para a abertura da porta de um carro no qual teria ficado esquecido um bebé. Contudo, ao chegarem pouco depois ao local, já encontraram a porta do veículo aberta por intermédio de uma outra pessoa no local. A mãe da criança chegou poucos minutos depois dos bombeiros e, aparentemente, ter-se-á esquecido do bebé na cadeirinha no banco de trás depois de deixar os outros filhos na escola.

O estado de saúde do bebé foi avaliado no local, não apresentando quaisquer ferimentos. No entanto, por uma questão de precaução, acabou por ser levado para observação no Hospital de Barcelos.

“A situação está a ser avaliada pela PSP de Barcelos e foi comunicada ao Ministério Público”, referiu a mesma fonte.