Pedro Nuno Santos vai estar na Comissão de Honra do Congresso, que vai ser eleita este fim de semana em Viseu. O ex-líder não vai ao Congresso e suspendeu o seu lugar de deputado do PS em outubro passado. Também o antigo líder Vítor Constâncio consta na lista de nomes que o presidente do partido, Carlos César, vai sujeitar à votação dos delegados.

A Comissão de Honra do Congresso é composta por “militantes que tenham desempenhado papel relevante ao serviço do partido, da democracia ou do país”, de acordo com os estatutos do PS. Tem natureza simbólica, é uma espécie de homenagem do Congresso a figuras de destaque no partido, como Manuel Alegre, por exemplo, ou o antigo líder Eduardo ferro Rodrigues, António Vitorino, Augusto Santos Silva ou Maria de Belém — que são alguns dos que estavam na Comissão de Honra do Congresso de há dois anos e voltam a estar na que vai ser eleita este sábado.

As votações eletrónicas começam já esta sexta-feira à tarde, terminado na manhã do dia seguinte. Na lista que César propõe neste Congresso deixam de estar nomes como do antigo líder António Costa (porque é presidente do Conselho Europeu neste momento), Francisco Assis, Luísa Salgueiro ou Pedro Silva Pereira. Ao todo, em comparação com a Comissão que existia desde o último Congresso, saem onze socialista e entram dezasseis. Entre este últimos estão, por exemplo, o ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, a ex-ministra e vereadora da CML Alexandra Leitão, ou o ex-ministro que foi candidato à Câmara do Porto, Manuel Pizarro.

Passam ainda a estar nesta Comissão de Honra os ex-ministros Alberto Costa e Alberto Martins, Edite Estrela, Elza Pais, Isabel Soares, Jorge Lacão, José Leitão, Maria Antónia Palla (mãe de António Costa) e Manuel Pedroso Marques, Margarida Marques e Maria José Gama.

Na mesma eleição vão também ser eleitos o presidente do partido, com o secretário-geral a propor novamente Carlos César para o cargo, e também a Mesa do Congresso e a Comissão de Verificação de Poderes. São órgãos necessários ao funcionamento do Congresso, durante o fim de semana.

Esta reunião magna do PS vai também votar as propostas de alteração que Carneiro faz aos estatutos do partido e uma nova Comissão Nacional, o órgão máximo entre congressos, bem como a Comissão Nacional de Jurisdição e a Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira.

À cabeça deste Congresso do PS estará Carlos César, o presidente que será eleito sábado, e os vices da Mesa do Congresso, Luísa Salgueiro, António Pina, João Azevedo (presidente da Câmara de Viseu e anfitrião do Congresso), Francisco César (presidente da comissão organizadora do Congresso) e Célia Pessegueiro. Entre os secretários do Congresso vão contar-se nomes como o líder parlamentar Eurico Brilhante Dias, Marta Temido, Mariana Vieira da Silva ou Nuno Araújo e Carla Tavares, presidentes do PS-Porto e do PS-Lisboa, respetivamente.