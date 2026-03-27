A Universidade Nova de Lisboa (UNL) afirmou, esta sexta-feira, não ter tido conhecimento de qualquer pedido formal da Nova School of Business & Economics (SBE) para avançar com uma “separação institucional”, depois de o Diário de Notícias ter noticiado que a faculdade de economia iria entregar a solicitação ao Ministério da Educação já na primeira semana de abril. E critica o facto de “um tema desta natureza ser colocado no espaço público sem qualquer articulação institucional prévia”.

Num esclarecimento divulgado esta sexta-feira, a Reitoria diz ter tomado conhecimento “com surpresa” da notícia, garantindo que não foi “previamente contactada para este efeito”, nem recebeu, “até à data, qualquer pedido formal que permita a análise desta matéria pelos órgãos competentes da Universidade”.

Segundo a notícia do DN, a faculdade liderada por Pedro Oliveira quereria ganhar margem de manobra para competir em condições mais próximas das principais escolas internacionais de gestão e economia, num momento em que procura consolidar o seu posicionamento nos rankings globais.

No mesmo comunicado, a UNL rejeita qualquer ideia de conflito relacionado com a autonomia da escola. “Mais esclarece que nunca houve qualquer interferência da Reitoria na autonomia da Nova SBE ou outra Unidade Orgânica, a qual tem sido plenamente respeitada em todas as suas dimensões”, lê-se.

Perante a divulgação do caso, o reitor da Universidade Nova de Lisboa pediu uma audiência ao ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

Faculdade de Economia nega querer “divórcio institucional” da Universidade

Entretanto, a faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa negou “qualquer divórcio institucional” da universidade. Em declarações à Lusa, fonte da Nova School of Business & Economics afirmou que “a questão da autonomia, ou do grau de autonomia, é debatida há várias décadas dentro e fora da Universidade, apenas como meio funcional para cumprir a missão da Nova SBE. Uma missão que requer descentralização, necessariamente, mas que não implica qualquer divórcio institucional, muito menos a saída da esfera pública”.

A Nova SBE esclareceu que as primeiras conclusões de um projeto que está a desenvolver sobre “A Escola do Futuro” apontam “vários desafios e caminhos teóricos”, mas “nenhum dos quais ainda subscrito pela direção da Nova SBE nem pelos respetivos órgãos estatutários“.

A polémica em torno da relação entre a universidade e a faculdade ganhou destaque após um despacho do final de janeiro do reitor que ditou que as faculdades tinham de ter uma designação em português, podendo juntar as versões em português e em inglês.

A Medical School e a School of Law foram duas das faculdades que acataram a decisão, ao contrário de personalidades de renome da School of Business and Economics (Nova SBE) que vieram contestar a ideia.

Pedro Santa Clara, antigo aluno e diretor e atual professor catedrático da Nova SBE, chegou a defender a desvinculação da faculdade de Economia, defendendo que a alteração de designação poderia destruir “duas décadas de investimento numa marca”.