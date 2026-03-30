O líder de uma organização criminosa de tráfico de droga procurado pelas autoridades espanholas foi identificado e detido em Lisboa, avançou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O homem de 38 anos agora detido foi condenado em Espanha a uma pena de prisão de seis anos e seis meses por crimes de tráfico de droga e associação criminosa, tendo a justiça espanhola emitido um mandado de detenção europeu.

Em causa está um processo que começou em 2016, quando um grupo descarregava droga de uma embarcação numa praia situada no sul de Espanha e foi detetado pelas autoridades da região, explicou a PJ em comunicado.

Os suspeitos fugiram da referida praia quando perceberam que a polícia estava por perto, tendo deixado para trás “vinte e dois fardos de um produto que se revelou ser haxixe, com um peso aproximado de 725 quilos, num valor de milhares de euros“, acrescentou a PJ.

Com a investigação, as autoridades espanholas identificaram o homem agora detido em Lisboa como sendo o líder do grupo e conseguiram também perceber que a droga era proveniente de Marrocos.

Uma vez detido, o homem será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para ficar a conhecer as respetivas medidas de coação.