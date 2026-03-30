Mais empresas na Alemanha preveem aumentar os preços devido ao encarecimento da energia, o que fará com que a inflação aumente nos próximos meses, antecipou esta segunda-feira o instituto de pesquisa económica alemão Ifo.

Segundo o Ifo, mais empresas na Alemanha antecipam uma subida de preços, com o indicador a aumentar de 20,3 pontos em fevereiro para 25,3 pontos em março, o nível mais elevado desde março de 2023.

“A pressão sobre os preços na Alemanha está a subir novamente de forma significativa”, disse hoje o diretor de pesquisas do Ifo, Klaus Wohlrabe.

“Os elevados preços da energia provavelmente aumentarão a inflação nos próximos meses”, acrescentou.

O aumento das expectativas de preços das empresas na Alemanha ocorre depois do considerável aumento dos preços do petróleo, gás e eletricidade devido à guerra no Médio Oriente.

Os preços da energia terão um impacto nos bens e serviços devido ao aumento dos custos de produção e transporte.

O aumento das expectativas de preços foi especialmente forte nos setores industrial, da construção e dos serviços relacionados com o consumo, segundo o Ifo.