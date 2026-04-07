Um comboio de alta velocidade (TGV) colidiu com um camião esta terça-feira na comuna francesa de Bully-les-Mines, entre as cidades de Béthune e Lens. Segundo o jornal francês Le Monde, o maquinista do TGV, de 56 anos, morreu e há dezenas de feridos — dois dos quais em estado grave, porém sem risco de vida.

243 passageiros estavam a bordo do comboio TGV e, segundo as autoridades francesas, 16 pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu por volta das 7h numa passagem de nível. Segundo a imprensa francesa, o camião estaria ao serviço do Exército e transportava material militar.

A SNCF (a empresa pública ferroviária nacional da França) ainda não esclareceu as circunstâncias do acidente. O ministro dos transportes francês, Philippe Tabarot, anunciou na rede social X que se deslocaria ao local acompanhado do presidente da SNCF, o ex-primeiro-ministro Jean Castex.

“O tráfego está interrompido nas linhas Lille-Douai, Lille-Lens e Lille-Béthune até ao meio da manhã, devido a um acidente numa passagem de nível. As equipas do TER estão a trabalhar para restabelecer o tráfego”, indica a SNCF no site.

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