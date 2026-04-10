O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) desembolsou mais 27 milhões de euros aos beneficiários na última semana, com o total de pagamentos a ascender agora a 11.944 milhões de euros, foi anunciado.

De acordo com o último relatório de monitorização do plano, este total equivale a 54% do valor contratado e a 55% do aprovado.

A execução do PRR mantém-se nos 61%.

Com os maiores valores recebidos estão as empresas (4.238 milhões de euros), as entidades públicas (2.494 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.826 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (1.294 milhões de euros), as escolas (617 milhões de euros), as instituições do ensino superior (457 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (387 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (323 milhões de euros) e, por último, as famílias (307 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos fixaram-se em 24.546 milhões de euros, abaixo dos 24.583 milhões de euros anteriormente reportados.

A liderar as aprovações de projetos estão também as empresas (8.106 milhões de euros), seguida pelas entidades públicas (4.913 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (4.751 milhões de euros).

As empresas públicas (2.813 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (997 milhões de euros) fecham o “top cinco”.

Depois surgem as escolas (987 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (853 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (751 milhões de euros) e as famílias (467 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 507.916 candidaturas, sendo que 471.697 foram analisadas.

As candidaturas aprovadas atingiram 375.151, mais 810 na última semana.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.