O programa “Despertar Lusitano”, uma das mais duradouras vozes da comunidade portuguesa na Alemanha, conduzido por Armindo Mirassol, termina em 28 de junho, após cerca de três décadas de emissão.

Transmitido todos os domingos, entre as 10h00 e as 13h00, na Rádio Weser TV, em Bremerhaven, o programa conquistou portugueses muito além da Alemanha, e foram raras as ocasiões em que não foi “para o ar”. “Temos ouvintes no Canadá, Estados Unidos, Portugal, França e, claro, na Alemanha. Por todo o lado”, conta à Lusa o português, de 61 anos.

A emissão chega ao público através de antena, cabo, sistema digital (DAB), plataformas ‘online’ e redes sociais, onde o próprio radialista reforça a divulgação.

Criado em 1996 por uma equipa de quatro pessoas, o “Despertar Lusitano” começou com apenas uma hora e meia de duração. “Passados uns meses, percebemos que o programa teve uma aceitação grande e a rádio optou por nos dar mais tempo (…) Os colegas foram desistindo e fiquei eu. Sou um dos mais antigos da rádio”, recorda.

Ao longo dos anos, o programa afirmou-se como um espaço de ligação à cultura portuguesa, com música, informação e serviços à comunidade. “Temos atualizações do Consulado-Geral de Hamburgo sobre permanências consulares, divulgamos as festas que há por aqui na zona”, explica, acrescentando que a interação com o público foi mudando ao longo dos anos.

“Chamadas foi havendo cada vez menos, porque as pessoas têm outras formas de comunicar, mandam mensagens escritas”, revela.

A dedicação ao projeto foi constante, mesmo em períodos de descanso, “muitas vezes até fazia os programas estando de férias”, partilha Armindo Mirassol, admitindo que, nessas viagens, aproveitava para reforçar conteúdos.

“Cada vez que ia de férias a Portugal, o meu tempo era passado em editoras e em rádios à procura de música”, acrescenta.

Natural da região de Aveiro, saiu de Portugal aos 14 anos, tendo vivido na Venezuela antes de se fixar na Alemanha, em 1988, onde já residiam duas irmãs, em Bremerhaven.

Nunca recebeu qualquer compensação pelo trabalho na rádio, pelo contrário, os direitos das músicas tinham de ser pagos do próprio bolso.

“É um hobby. Há quem goste de jogar à bola, fumar, beber. Eu não jogo à bola, não fumo, não bebo, faço rádio”, sublinha.

Durante a pandemia, adaptou-se às exigências sanitárias, mas acabou por mudar o modelo de trabalho.

“No início ia para a central e fazia os programas de lá, depois, com o covid-19, tínhamos sempre de desinfetar o estúdio antes e depois. Era muito trabalho”, admite. A solução passou por casa.

“Acabei por montar um estúdio em casa e, a partir daí, tenho sempre feito em casa. É mais prático e fica mais barato”, confessa, entre risos.

A decisão de terminar o programa surge também por razões pessoais.

“Tenho duas netas pequenas, com 4 e 5 anos. Pedem-me para ir a sítios ao domingo, mas eu não posso porque vou fazer rádio. Portanto, optei por pôr um ponto final”, assume.

Apesar de ter tentado encontrar continuidade, não teve sucesso porque “ninguém quer ter essa responsabilidade.”

O fim do “Despertar Lusitano” marca o encerramento de um ciclo importante para a comunidade portuguesa na região. Ainda assim, a ligação à rádio permanece.

“Isto é um bichinho que fica sempre. Podemos ir embora, mas o bichinho fica”, diz Armindo Mirassol.