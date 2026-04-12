O Canadá tem na fábrica da Stellantis de Brapmton, no Ontário, uma das suas unidades com mais história, tendo produzido modelos como o Chrysler 300, o Dodge Magnum, o Dodge Charger e o Challenger SRT Hellcat. Mas, nos últimos anos, a relação deste grupo automóvel com o Governo canadiano passou por fases menos boas, especialmente depois da anunciada produção do novo Jeep Compass em Brampton ter sido anulada, o que deixou o Canadá, trabalhadores e sindicatos à beira de um ataque de nervos. Agora surge a notícia que a antiga fábrica sempre vai regressar ao activo, mas apenas para montar carros chineses da Leapmotor, marca de que a Stellantis controla 20%.

Durante décadas, os automóveis produzidos no Canadá eram exportados através da fronteira para os EUA sem lugar a taxas, ao abrigo de negociações envolvendo os EUA, México e Canadá, como o NAFTA, tratado que em 2020 foi substituído pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Porém, hoje há uma grande diferença em relação à forma como os EUA e o Canadá abrem a porta aos eléctricos vindos da China, com o Governo de Trump a taxá-los a 100%, enquanto os canadianos obrigam ao pagamento de somente 6,1%, até um limite de 49.000 veículos, com os chineses em compensação a fazerem vista grossa à colza vinda do Canadá. Isto tornou o “vizinho do norte” a porta ideal para aceder ao mercado norte-americano com menor carga fiscal.

Não foi bem aceite a estratégia de utilizar a fábrica de Brampton para montar em CKD os eléctricos chineses da Leapmotors 1 fotos

Perante o anúncio da Stellantis, em favor da Leapmotors, o Canadá não revelou grande entusiasmo, certamente porque o projecto parece passar por importar as peças dos modelos chineses, para montá-los em Brampton. Isto transformaria a fábrica de Ontário, que é uma instalação completa, com estações de estampagem, soldadura, pintura e montagem, numa mera operação de Completely Knocked Down (CKD, ou completamente desmontados), condenada a gerar menos empregos e menor riqueza.

Flavio Volpe, o presidente da associação de produtores de peças para automóveis APMA, acusa mesmo a Stellantis de “estar a tentar transformar a fábrica de Brampton numa espécie de linha de montagem de móveis da IKEA“. A alegação baseia-se no facto de os Leapmotors serem “integralmente fabricados na China, com peças e tecnologia chinesas, para depois serem parcialmente desmontados e transportados para o Canadá”, de acordo com as declarações de Volpe à CTV News.

O homem-forte da APMA avança ainda que a actual proposta da Stellantis “nada tem a ver com veículos eléctricos integralmente construídos em Brampton, adquirindo 3 mil milhões de dólares em peças por ano no Canadá e criando 10.000 a 12.000 empregos”. A ministra canadiana da Indústria Melanie Joly também manifestou a sua surpresa, rejeitando o plano proposto pelo 4.º maior grupo automóvel do mundo. Para Joly, “o Governo federal tem de deixar claro que os veículos montados no Canadá em operações CKD continuam a ser considerados importações, para que os chineses percebam integralmente as regras do jogo”.