Depois de proibição de atuar no Reino Unido, concerto de Kanye West em Portugal pode estar em risco? "Pelo contrário", garante promotor

Com uma tour agendada para vários destinos na Índia e na Europa — entre os quais Portugal, dia 7 de agosto —, o rapper Kanye West (que adotou recentemente o nome Ye) foi impedido de atuar no Reino Unido, após uma decisão do Ministério do Interior avançada pelos media britânicos na passada terça-feira. Pressionado pela ONG Campaign Against Antisemitism, e com o aval de vários membros do Governo, como a ministra da Educação ou o próprio primeiro-ministro Keir Starmer, o executivo alegou que a presença do artista no território do país pode constituir uma ameaça ao “bem público”. À decisão de natureza política seguiu-se o cancelamento do festival Wireless, onde West deveria atuar em três dias consecutivos.

The Prime Minister is right to be deeply concerned that @WirelessFest wants to headline someone whose anti-Jewish bigotry has gone as far as recording a track titled ‘Heil Hitler’ less than a year ago. But the Prime Minister is not a bystander. The Government can ban anyone… https://t.co/cBgzcE4TEU — Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) April 5, 2026

O Governo britânico sustenta que a decisão pretende condenar as declarações de natureza antissemita e próximas do nazismo manifestadas pelo artista americano e está em linha com políticas adotadas por outros países. Em 2025, Kanye West lançou uma música intitulada “Heil Hitler”, rapidamente banida das plataformas de streaming e que justificou o anulamento do visto que permitia a entrada do músico na Austrália (para onde se deslocava frequentemente por ser casado com a designer australiana Bianca Censori). “Já temos problemas suficientes neste país sem importar deliberadamente intolerância”, argumentou o ministro da Administração Interna do país, citado pela BBC.

Em julho do mesmo ano, mais de cinco mil pessoas assinaram uma petição a exigir que o rapper norte-americano fosse impedido de atuar na Eslováquia, só mais uma polémica que se somou às sucessivas suspensões da sua conta pessoal no Twitter (atual X) ao longo dos anos e processos em tribunal de marcas com quem fez parceria, como a Adidas. Em entrevistas e publicações nas redes sociais, West mostrou apoiar conspirações sobre o judaísmo (defendendo, por exemplo, a existência de uma “máfia judia no controlo dos media”), para além de admirar Adolf Hitler, em quem reconheceu ver “coisas boas”.

O rapper, que também vendeu t-shirts com a cruz suástica, pediu desculpa pelo caráter ofensivo das suas atitudes num anúncio impresso no Wall Street Journal em janeiro. Nele, mostrava-se arrependido pelas instâncias de “mau julgamento e comportamento imprudente”, resultantes de episódios maníacos provocados pelo transtorno bipolar que lhe foi diagnosticado. Reiterou o pedido de desculpas após ser impedido de entrar no Reino Unido, reforçando que gostaria de conhecer pessoalmente a comunidade de judeus do país, a fim de provar pelas suas ações que mudou e não é antissemita. “Adoro pessoas judias”, afirmou em janeiro.

Sem transigir, o Governo britânico seguiu as instruções disponibilizadas pela divisão de vistos e imigração, que avançam que pode ser recusada a entrada a cidadãos estrangeiros suspeitos de extremismo, isto é, “promoção ou defesa de ideologias baseadas em violência, ódio ou intolerância”. West não é o primeiro alvo desta política, que no passado visou os músicos Snoop Dog e Tyler, The Creator. Também a legislação portuguesa contempla diretrizes idênticas no que se refere ao discurso de ódio e discriminação, mas será que podem legitimar a proibição da entrada do músico no país?

Uma ameaça à ordem pública?

O artigo 32.º da lei n.º 23/2007 de 4 de julho estabelece que “a entrada em território português é recusada aos cidadãos estrangeiros que constituam perigo ou grave ameaça para a ordem pública e segurança nacional”, entre outros motivos. Por sua vez, o direito penal condena o antissemitismo e o discurso de ódio, puníveis por prisão — respaldado no artigo 13.º da Constituição (Princípio da Igualdade), o qual estabelece que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, e que ninguém pode ser prejudicado ou privado de qualquer direito em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, entre outros.

Segundo o advogado especializado em imigração José Gaspar Schwalbach, o enquadramento legal é suficientemente abrangente para permitir interpretar as declarações passadas de Kanye West como ameaçadoras da ordem pública, uma vez que a legislação não especifica o que pode ser uma ameaça. “Mas dificilmente isso seria levado à prática”, afirma. “E nenhum tribunal deixaria isso passar, porque choca muito com a liberdade de expressão.”

Questionado pelo Observador, o advogado explicou que, habitualmente, só personalidades suspeitas de terrorismo ou que põem em risco a saúde pública (por exemplo, pessoas contaminadas com doenças contagiosas) são proibidas de entrar no país, fora outros motivos de ordem criminal ou burocrática, como serem alvo de mandados de captura internacional ou evidenciarem erros na documentação apresentada. A última possibilidade dificilmente se aplica ao caso de West, uma vez que os cidadãos americanos têm isenção de visto em estadias de curta duração. Schwalbach especula que o posicionamento do Reino Unido teve uma motivação exclusivamente política, relacionada com o atual contexto internacional e as ligações que o rapper mantém com vozes conservadoras e, mais especificamente, com Donald Trump — que apoiou nas últimas presidenciais.