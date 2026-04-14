A polícia nigeriana deteve 33 suspeitos de integrarem um gangue que raptou 38 fiéis em novembro numa igreja católica no estado de Kwara (oeste da Nigéria), confirmaram esta terça-feira as forças de segurança.

“A polícia nigeriana anunciou um progresso significativo na sua campanha contínua contra crimes de grande impacto, resultando na detenção de 50 suspeitos ligados a terrorismo, sequestro e roubo à mão armada”, declarou a polícia nigeriana na sua conta na rede social x.

NIGERIA POLICE FORCE RECORDS MAJOR BREAKTHROUGH, ARRESTS 50 SUSPECTS, RECOVERS HIGH-GRADE WEAPONS IN NATIONWIDE CRACKDOWN. In a press briefing held on April 13, 2026, at the FID-IRT headquarters, Abuja, the Nigeria Police Force announced a significant breakthrough in its… pic.twitter.com/CY5auBrvWf — Nigeria Police Force (@PoliceNG) April 14, 2026

“Entre as conquistas mais notáveis está o desmantelamento de um gangue de 33 membros responsável por atos de terrorismo, roubo de gado e o ataque violento à Igreja Apostólica de Cristo no estado de Kwara”, acrescentaram.

O ataque a esta igreja na cidade de Eruku ocorreu em 18 de novembro, no decorrer de uma missa. Durante a celebração, indivíduos armados invadiram o local, abriram fogo e mataram pelo menos duas pessoas, antes de raptarem os sobreviventes, incluindo o padre.

Após cinco dias em cativeiro, os fiéis foram libertados graças aos esforços das forças de segurança e dos representantes do Governo, segundo as autoridades de Kwara.

Alguns estados da Nigéria, particularmente nas regiões central e noroeste do país, sofrem ataques constantes de “bandidos”, termo utilizado para descrever os gangues criminosos que cometem agressões e raptos em massa para obter resgate e que as autoridades classificam por vezes como “terroristas”.