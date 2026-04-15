A líder do PS/Madeira, Célia Pessegueiro, enalteceu esta quarta-feira a nomeação do juiz desembargador Paulo Barreto para representante da República, considerando que a escolha revela a atenção do Presidente da República às regiões autónomas.

“A escolha de um madeirense com um currículo tão distinto e conhecedor da realidade e das aspirações da Região Autónoma da Madeira e das suas gentes é a prova de um Presidente da República atento a todo o país e, neste caso, aos territórios insulares”, diz a dirigente socialista madeirense.

O Presidente da República, António José Seguro, nomeou a professora universitária Susana Goulart Costa e o juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira para representantes da República nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, respetivamente.

Em reação à nomeação de Paulo Barreto, a responsável do PS/Madeira enaltece o perfil do juiz desembargador e diz que “a Madeira sai beneficiada com esta decisão do Presidente da República”.

Também destaca o facto de o novo representante da República para a Madeira ser natural da região e “um dos magistrados mais prestigiados do país, atributos determinantes para ocupar um cargo que exige conhecimento da realidade regional, diplomacia e rigor institucional”.

A socialista recorda ainda que Paulo Barreto tem com uma longa carreira na magistratura e já presidiu à Comarca da Madeira.

O juiz desembargador Paulo Barreto Ferreira nasceu no Funchal, em 1962, e é juiz no Tribunal da Relação de Lisboa, desde 2010.

Ingressou no Centro de Estudos Judiciários em 1987, tendo feito carreira na primeira instância nas Comarcas da Graciosa, Coruche, Seixal, Albergaria-a-Velha, Funchal e Lisboa. De 2014 a 2020, foi juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

O cargo de representante da República para a Madeira foi desempenhado desde 2011 pelo juiz conselheiro Ireneu Barreto, que foi nomeado pelo então Chefe de Estado Aníbal Cavaco Silva e reconduzido pelo anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nos seus dois mandatos.