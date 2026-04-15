1242,3kWh poupados 1242,3 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Rolls-Royce Nightingale é belo, exclusivo e custa 8 milhões de euros

Este artigo tem mais de 6 meses

A Rolls-Royce apresentou o Project Nightingale, o primeiro modelo concebido pela nova divisão Coachbuild Collection, com o objectivo de produzir veículos de sonho em séries limitadas e caras.

i

Concebido sobre a base do Spectre, o novo Rolls-Royce Nightingale é, provavelmente, o mais elegante modelo construído pela marca britânica. Só 100 unidades vão ser fabricadas e vendidas exclusivamente por convite… a troco de 8 milhões de euros

Concebido sobre a base do Spectre, o novo Rolls-Royce Nightingale é, provavelmente, o mais elegante modelo construído pela marca britânica. Só 100 unidades vão ser fabricadas e vendidas exclusivamente por convite… a troco de 8 milhões de euros

6 fotos

O Project Nightingale vai dar origem a um dos mais belos veículos produzidos ao longo dos 120 anos da Rolls-Royce. Marca igualmente o arranque da Coachbuild Collection, a nova divisão que marca o início da nova estratégia do construtor, propondo modelos especiais em pequenas quantidades, capazes de oferecer a necessária exclusividade, mas os preços proibitivos das execuções especiais one-off a pedido de um cliente específico.

O Nightingale é um descapotável com 5,76 m de comprimento, com duas portas e outros tantos lugares, concebido sobre a base do Spectre, o coupé eléctrico da Rolls-Royce com 5,475 m de bitola. Só que o Nightingale é mais luxuoso, possui um design ainda mais elaborado e promete ser consideravelmente mais exclusivo, uma vez que a Coachbuild Collection apenas irá fabricar 100 unidades.

O Rolls-Royce Nightingale é um descapotável de dois lugares, estilo roadster, de que apenas vão ser produzidas 100 unidades
3 fotos

Limitar o número de veículos produzidos é a melhor forma de despertar a sede dos potenciais clientes para pagar uma fortuna por um determinado veículo. Para o Nightingale, isto significa um preço em Inglaterra de 7 milhões de libras, o que equivale a cerca de 8 milhões de euros. Mas se pensa que este valor é exorbitante, a Rolls-Royce está convencida que o valor de cada uma das unidades produzidas irá aumentar consideravelmente, uma vez que em cima dos 8 milhões do preço base vão surgir os custos da personalização, pelo que é expectável somar mais um ou dois milhões.

Os pormenores do Project Nightingale

Apesar do preço estar fora do alcance da maioria, não faltarão os potenciais interessados para adquirir um modelo que, para começar, não irá estar à venda de forma convencional. Pelo que se pensa em solicitar um test drive antes de se decidir, exigir um preço mais contido ou negociar o valor de uma retoma, lamentamos desiludi-lo: os 100 Nightingale serão apenas vendidos por convite, ou seja, a clientes seleccionados.

A Rolls não forneceu muitos elementos técnicos sobre o novo e deslumbrante descapotável, mas é provável que os dois motores eléctricos, um em cada eixo, vejam a soma da sua potência superar os 585 cv do Spectre. O que se espera é que o novo eléctrico da marca inglesa passe a utilizar o banco de órgãos mais recente do Grupo BMW, como o sistema a 800V, carga rápida mais célere e uma autonomia mais generosa graças ao recurso a novas e mais eficientes células.

Proponha uma correção, sugira uma pista: alavrador@observador.pt

Recomendamos

Rolls-Royce

Rolls melhora o eléctrico Spectre em potência e autonomia

Rolls-Royce

Excêntrico é quem pode. Este Rolls-Royce é único

Marcas

Lucro da Rolls-Royce sobe 85% no 1.º semestre

Atualidade

Designer do Rolls-Royce Phantom assassinado

Populares
Tribuna Aberta

O automóvel está a mudar e o mercado também

Fernando Camelo de Almeida
Tesla

Elon Musk revela novo carro voador da Tesla

Últimas
Noticiário

As notícias das 15h

Motociclismo

Miguel fechou com um top 10 que não chegou para o top 10

Surf

Filipe Toledo e Nadia Erostarbe vencem sessão em Supertubos

Noticiário

14h. UE condena ataques dos colonos a diplomatas europeus

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.