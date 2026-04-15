Rolls-Royce Nightingale é belo, exclusivo e custa 8 milhões de euros

O Project Nightingale vai dar origem a um dos mais belos veículos produzidos ao longo dos 120 anos da Rolls-Royce. Marca igualmente o arranque da Coachbuild Collection, a nova divisão que marca o início da nova estratégia do construtor, propondo modelos especiais em pequenas quantidades, capazes de oferecer a necessária exclusividade, mas os preços proibitivos das execuções especiais one-off a pedido de um cliente específico.
O Nightingale é um descapotável com 5,76 m de comprimento, com duas portas e outros tantos lugares, concebido sobre a base do Spectre, o coupé eléctrico da Rolls-Royce com 5,475 m de bitola. Só que o Nightingale é mais luxuoso, possui um design ainda mais elaborado e promete ser consideravelmente mais exclusivo, uma vez que a Coachbuild Collection apenas irá fabricar 100 unidades.
Limitar o número de veículos produzidos é a melhor forma de despertar a sede dos potenciais clientes para pagar uma fortuna por um determinado veículo. Para o Nightingale, isto significa um preço em Inglaterra de 7 milhões de libras, o que equivale a cerca de 8 milhões de euros. Mas se pensa que este valor é exorbitante, a Rolls-Royce está convencida que o valor de cada uma das unidades produzidas irá aumentar consideravelmente, uma vez que em cima dos 8 milhões do preço base vão surgir os custos da personalização, pelo que é expectável somar mais um ou dois milhões.
Apesar do preço estar fora do alcance da maioria, não faltarão os potenciais interessados para adquirir um modelo que, para começar, não irá estar à venda de forma convencional. Pelo que se pensa em solicitar um test drive antes de se decidir, exigir um preço mais contido ou negociar o valor de uma retoma, lamentamos desiludi-lo: os 100 Nightingale serão apenas vendidos por convite, ou seja, a clientes seleccionados.
A Rolls não forneceu muitos elementos técnicos sobre o novo e deslumbrante descapotável, mas é provável que os dois motores eléctricos, um em cada eixo, vejam a soma da sua potência superar os 585 cv do Spectre. O que se espera é que o novo eléctrico da marca inglesa passe a utilizar o banco de órgãos mais recente do Grupo BMW, como o sistema a 800V, carga rápida mais célere e uma autonomia mais generosa graças ao recurso a novas e mais eficientes células.