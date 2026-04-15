Rolls-Royce Nightingale é belo, exclusivo e custa 8 milhões de euros

O Project Nightingale vai dar origem a um dos mais belos veículos produzidos ao longo dos 120 anos da Rolls-Royce. Marca igualmente o arranque da Coachbuild Collection, a nova divisão que marca o início da nova estratégia do construtor, propondo modelos especiais em pequenas quantidades, capazes de oferecer a necessária exclusividade, mas os preços proibitivos das execuções especiais one-off a pedido de um cliente específico.

O Nightingale é um descapotável com 5,76 m de comprimento, com duas portas e outros tantos lugares, concebido sobre a base do Spectre, o coupé eléctrico da Rolls-Royce com 5,475 m de bitola. Só que o Nightingale é mais luxuoso, possui um design ainda mais elaborado e promete ser consideravelmente mais exclusivo, uma vez que a Coachbuild Collection apenas irá fabricar 100 unidades.

O Rolls-Royce Nightingale é um descapotável de dois lugares, estilo roadster, de que apenas vão ser produzidas 100 unidades 3 fotos

Limitar o número de veículos produzidos é a melhor forma de despertar a sede dos potenciais clientes para pagar uma fortuna por um determinado veículo. Para o Nightingale, isto significa um preço em Inglaterra de 7 milhões de libras, o que equivale a cerca de 8 milhões de euros. Mas se pensa que este valor é exorbitante, a Rolls-Royce está convencida que o valor de cada uma das unidades produzidas irá aumentar consideravelmente, uma vez que em cima dos 8 milhões do preço base vão surgir os custos da personalização, pelo que é expectável somar mais um ou dois milhões.