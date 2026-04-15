Quase 270 mil pessoas estão sem energia nos municípios das províncias angolanas de Luanda e Icolo e Bengo, devido à queda de torres de alta tensão vandalizadas, anunciou esta quarta-feira a Empresa Nacional de Eletricidade (ENDE).

Estão privados do fornecimento de energia elétrica os municípios de Ingombota, Sambizanga, Maianga, Rangel, Cazenga e Hoji-ya-Henda, em Luanda, capital de Angola, segundo a nota informativa da ENDE.

Já na província de Icolo e Bengo, estão sem eletricidade o município de Calumbo, afetando a centralidade Vida Pacífica, os bairros Zango Zero, Zango 1 e zonas adjacentes.

A vandalização destas torres foi detetada no último fim de semana, nos municípios de Cacuaco (Luanda) e Calumbo (Icolo e Bengo), na sequência de chuvas torrenciais.

Segundo a ENDE, decorrem os trabalhos para a reposição das torres, para o restabelecimento normal do fornecimento de energia elétrica em todas as zonas afetadas.

A Rede Nacional de Transporte de Eletricidade-EP, operadora do sistema elétrico público, sublinhou que na sequência “do ato de sabotagem” foram derrubados cinco torres de muito alta tensão, afetando severamente o fornecimento de energia na zona baixa da cidade e áreas adjacentes e parte do Sambizanga.