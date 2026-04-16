A CDU criticou esta quarta-feira o presidente da Câmara do Porto por decidir deslocalizar a sala de consumo assistido da Pasteleira para o Aleixo sem a realização de estudos, pareceres técnicos ou uma avaliação pública.

“As declarações de Pedro Duarte sobre a nova localização da sala de consumo vigiado confirmam a ausência por parte do executivo municipal de uma resposta política e social integrada necessária para resolver o flagelo social que é o fenómeno da toxicodependência, optando por esconder o problema e anunciá-lo como uma política pública e humanista”, afirmou a CDU, em comunicado.

Para os comunistas, o autarca (eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL) “conduz esta opção sem a transparência, fundamentação e discussão pública que uma matéria desta natureza exigiria”, por anunciar a relocalização da sala “sem que sejam conhecidos estudos, pareceres técnicos ou avaliação pública bastante que sustentem a decisão anunciada”

Pedro Duarte apresentou “a necessidade de ‘limpar as ruas de fenómenos de consumo a céu aberto’, que na linguagem deste executivo mais não significa que varrer o problema para sítios onde não se veja”, e as “justificações entretanto avançadas pelo Presidente da Câmara — melhores condições, maior dimensão e carácter transitório da solução — não substituem a obrigação de apresentar os critérios, os estudos e a avaliação técnica que sustentem a escolha do Aleixo”, considerou a CDU.

A CDU criticou ainda a escolha de terrenos no Aleixo, considerando que este facto “torna a decisão ainda mais grave (…)”, uma vez que, depois da decisão do PSD de demolir o bairro do Aleixo, afirmando que assim se resolveriam os problemas de tráfico e criminalidade, anos mais tarde regressa ao mesmo lugar para esconder o problema que nunca resolveu”.

Adiantou vai que exigir esclarecimentos sobre esta decisão, tanto na Assembleia Municipal do Porto como na Assembleia da República, questionando quais os estudos e pareceres que sustentam esta proposta de deslocalização da sala de consumo assistido, que entidades foram consultadas, quais as alternativas analisadas e quais são as garantias existentes de uma articulação com resposta de saúde, apoio social e reinserção.

Na sexta-feira, o presidente da Câmara do Porto anunciou que a sala de consumo assistido vai ser deslocada para os terrenos do antigo bairro do Aleixo.

A sala no Aleixo continuará a ser uma estrutura fixa, mas amovível, e estará instalada no cruzamento da Rua de Carvalho Barbosa com a Rua de Arnaldo Leite, na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. O novo espaço terá mais de 200 metros quadrados, mais do dobro da atual (90 metros quadrados), e deverá custar à autarquia cerca de 600 mil euros.

Na terça-feira, após reunião privada do executivo, Pedro Duarte disse que a decisão foi tomada em conjunto com o Ministério da Saúde, o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), foi ouvida a União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos e outras entidades envolvidas, incluindo “os próprios técnicos que trabalham na atual infraestrutura”.

A motivação original é darmos melhores condições do que temos hoje. A nova infraestrutura vai ter mais do dobro do tamanho da existente e vai estar numa localização que vai dar outras perspetivas, em todos os aspetos. (…) Há hoje o mesmo consenso técnico para instalar a nova localização similar ao que existiu para a instalação da infraestrutura onde está hoje”, defendeu.

Considerou ainda que este assunto é “um trabalho inacabado”, porque será sempre preciso continuar a “encontrar novas e melhores soluções”, até porque a nova localização “vai ser também transitória”, uma vez que se vão construir urbanizações naqueles terrenos.

“Estas matérias nunca vão gerar unanimidade”, acrescentou.