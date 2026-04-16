Abusos. Novo presidente dos bispos diz que não houve corte nas compensações porque proposta dos juristas era "uma sugestão"

“Se seguíssemos exatamente o mesmo rácio proposto, os valores mínimos desceriam bastante mais” e aproximar-se-iam de valores “que não consideraríamos adequados”, destacou o bispo, confirmando que, nos valores mais baixos, acabou por não se “seguir a mesma regra que aconteceu com os outros valores mais elevados”. Virgílio Antunes rejeitou, contudo, a ideia de que tenha havido cortes: “Não houve cortes. Houve uma proposta que tinha sido pedida.”

Tal como a CEP já havia dito anteriormente ao Observador, Virgílio Antunes voltou a rejeitar que tenha havido um critério economicista. “Estávamos convencidos desde o primeiro momento que isto ia custar à Igreja. Assumimos esse ónus”, destacou. “A Igreja aguentava que fosse menos, mas também aguentava que fosse algo mais”, acrescentou, repetindo que fatores como “a comparação com outros países” foi fundamental.

Questionado sobre se a decisão de cortar os montantes a atribuir às vítimas tinha sido unânime entre os bispos (o jornal Sete Margens chegou a noticiar que bispos como os do Funchal, de Viseu e do Porto se tinham oposto ao pagamento integral das compensações e que o consenso possível tinha sido este), Virgílio Antunes procurou evitar a resposta destacando apenas que a CEP tem conseguido chegar “não só a consensos pelos mínimos, mas na maior parte dos casos à unanimidade no que diz respeito às medidas a tomar”.

Virgílio Antunes foi também questionado sobre se a CEP pretende fazer uma recomendação formal ao Governo ou ao Parlamento para que não tribute em sede de IRS as compensações, o bispo disse que o tema já é do conhecimento público e que não se justifica uma recomendação formal. “Os bispos não fazem sugestões legislativas em matéria de tributação”, disse. “Mas consideramos que é de justiça que o Estado isente estas compensações dos impostos. Seria mais um sinal de que também a sociedade portuguesa se solidariza com uma causa que é da Igreja, mas que é de todos.”

Antes das perguntas dos jornalistas, o porta-voz dos bispos, o padre Manuel Barbosa, tinha lido o comunicado final da assembleia plenária da CEP, que decorreu em Fátima desde segunda-feira, em que manifestou a disponibilidade da Igreja para ajudar a sociedade portuguesa a combater os abusos de menores.

“A Assembleia reafirma a sua permanente atenção às vítimas e reconhece que nenhum processo, nenhuma palavra e nenhuma compensação poderão jamais reparar o sofrimento vivido”, disse Manuel Barbosa, sem nunca se referir à controversa decisão dos bispos de reduzir os valores a pagar às vítimas. “Neste caminho sério e exigente que a Igreja em Portugal tem vindo a percorrer, a Assembleia agradece o trabalho, rigoroso e competente, desenvolvido por quantos têm colaborado connosco ao longo deste processo.”

“Concluído o processo de compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica em Portugal, a Assembleia confirma a necessidade de continuar a garantir o adequado acolhimento e acompanhamento às vítimas, reforçando a prevenção e a formação para que seja possível consolidar estruturas e práticas que garantam uma verdadeira cultura de proteção e cuidado”, afirmou ainda o porta-voz, antes de passar a palavra ao recém-eleito presidente da CEP para responder às perguntas dos jornalistas.

Na conferência de imprensa, Virgílio Antunes disse que este processo de acompanhamento continua em curso e destacou que “não há hoje uma vitima em Portugal que possa dizer que tentou falar” e que não foi ouvida. O bispo de Coimbra também garantiu que ainda haverá uma decisão, no futuro, sobre a continuidade ou não em funções do Grupo Vita, o grupo de trabalho liderado pela psicóloga Rute Agulhas, que foi criado na sequência do fim dos trabalhos da comissão independente, para acompanhar as vítimas de abusos e para promover a formação e capitação dos agentes da Igreja Católica para a proteção de menores e prevenção do abuso.

O porta-voz dos bispos acrescentou ainda que, “reconhecendo que a Igreja em Portugal foi aprendendo com o percurso feito, a Assembleia recorda que a realidade dos abusos está presente em diversos setores da sociedade e reafirma a sua disponibilidade para partilhar, com as demais instituições, a experiência adquirida ao longo dos últimos anos, dando o seu contributo para a prevenção, o cuidado e a proteção das pessoas mais vulneráveis”.

Bispos portugueses solidários com Leão XIV no meio da tensão com Trump

Tanto o porta-voz como o novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa aproveitaram também o encontro com os jornalistas para se colocar ao lado do Papa Leão XIV no contexto da tensão entre o Vaticano e o Presidente dos EUA, Donald Trump.

“O Papa Leão XIV iniciou, no primeiro dia desta Assembleia, a sua viagem apostólica a África, levando uma palavra clara de denúncia da corrupção e um apelo firme à construção da paz em contextos marcados pela violência e pela injustiça. Num tempo de tensões e incompreensões no plano internacional, a Assembleia manifesta plena comunhão e solidariedade com o Santo Padre e acolhe o seu testemunho corajoso como peregrino da paz ao serviço de uma convivência fraterna entre os povos assente na justiça e na dignidade de cada pessoa”, disse o porta-voz da CEP.

“O Papa fala com a autoridade do Evangelho e convida todos os crentes e não crentes a construir caminhos de diálogo, reconciliação e fraternidade”, acrescentou.

A defesa do Papa surge numa altura em que tem escalado a tensão entre Donald Trump e Leão XIV, o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, que se tem posicionado fortemente contra a guerra no Irão e contra o recurso a argumentos de teor religioso para justificar uma ação bélica. A vigília pela paz organizada no Vaticano e os apelos à cessação das hostilidades feitos por Leão XIV levaram, no último fim de semana, Donald Trump a deixar duras críticas ao Papa, classificando-o como “fraco”.

Trump chegou mesmo a publicar uma fotografia gerada por inteligência artificial que o mostrava como Jesus — e o vice-presidente dos EUA, JD Vance, veio a público aconselhar Leão XIV a ter “cuidado” quando fala de questões de teologia. Leão XIV, por seu turno, tem insistido várias vezes na ideia de que Deus nunca está do lado daqueles que iniciam guerras.

Virgílio Antunes assinalou que a CEP decidiu introduzir no comunicado esta referência, mesmo que em teoria não fosse necessário afirmar a comunhão com o Papa, devido ao contexto internacional. Questionado sobre se a Igreja em Portugal não tem estado ausente da defesa da paz, o bispo garantiu que a Igreja só pode usar a sua “voz para denunciar a guerra” e que o tem feito nos últimos tempos, em vigílias pela paz e em intervenções individuais.

Ainda assim, considerou que não seria oportuno a Igreja pronunciar-se publicamente sobre temas como uma eventual violação do direito internacional associada ao uso da base das Lajes na guerra contra o Irão.

A CEP também se pronunciou sobre o tema das migrações. “As migrações constituem um desafio exigente para a Igreja e para a sociedade, agravado pelo crescimento de discursos de rejeição e pelas dificuldades reais de acolhimento e integração”, disse o porta-voz dos bispos. Virgílio Antunes acrescentou que não se pode falar “de migrantes e migrações como um problema”, mas como “uma realidade que a muitos títulos torna o nosso país mais rico”.

Os problemas “não são dominantes na sociedade portuguesa”, que sempre foi “um país de migrantes”. Virgílio Antunes destacou que “os portugueses sabem acolher os outros” e que isso é “uma marca da civilização cristã” que é praticada por todos os portugueses, não apenas por aqueles que vão à missa ao domingo.