Erica Schwartz é a escolha de Donald Trump para dirigir o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), uma agência pública tutelada pelo Departamento de Saúde norte-americano. Schwartz foi a vice-cirugiã-geral dos EUA durante o primeiro mandato de Trump mas é considerada uma escolha mais tradicional, não estando diretamente associada ao movimento MAGA.

“A Erica formou-se na faculdade de medicina da Universidade de Brown e teve uma carreira notável como médica nas Forças Armadas dos EUA, a maior e mais poderosa força do mundo, tendo depois desempenhado as funções de minha vice-cirurgiã-geral durante o meu primeiro mandato”, escreveu o Presidente norte-americano nas redes sociais esta quinta-feira, classificando Schwartz como “uma estrela”.

Antes de assumir essas funções, Erica Schwartz foi diretora médica da Guarda Costeira, sendo a responsável máxima pelo seu sistema de saúde. A escolha de Trump para o CDC também ocupou também as funções de contra-almirante no corpo uniformizado do serviço de saúde pública dos EUA, um corpo de profissionais da área da saúde que utilizam farda, estão organizados numa estrutura de estilo militar e trabalham diretamente para a administração norte-americana.

Robert F. Kennedy Jr. quis destacar o perfil suprapartidário de Erica Scwhartz, dizendo que esta “recebeu aplausos tanto de republicanos como de democratas”. Numa audiência da comissão da Câmara dos Representantes esta quinta-feira, o secretário da Saúde disse que “esta nova equipa vai realmente conseguir revolucionar o CDC e colocá-lo de volta no caminho certo”. De acordo com o jornal Politico, a opção por Scwhartz é vista como “uma escolha do sistema” para liderar a agência pública e não lhe são conhecidas ligações claras ao movimento político de Trump, além das funções que desempenhou durante o seu primeiro mandato presidencial.

A escolha de Trump para esta posição, e outras anunciadas esta quinta-feira, terão ainda de ser confirmadas pelo Senado. “Estes médicos altamente conceituados possuem o conhecimento, a experiência e as melhores qualificações para restabelecer o padrão de excelência científica no CDC, que foi um verdadeiro desastre devido ao foco em “medidas obrigatórias” sob a gestão do Sleepy Joe [Biden]”, escreveu Trump na publicação.

Esta agência do Departamento de Saúde está sem diretor efetivo desde agosto, quando Kennedy despediu Susan Monarez após apenas um mês no cargo, devido a uma divergência na política de vacinas a seguir. Em março, um juiz federal suspendeu várias alterações aprovadas à política de vacinação promovidas pelo painel consultivo do CDC, que foi escolhido pelo secretário da Saúde norte-americano.