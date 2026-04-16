Um homem foi detido esta terça-feira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, depois de manipular o terminal de pagamento levando um turista britânico a pagar cerca de 1.700 euros por um kebab de 2 euros. De acordo com o The Guardian, o vendedor terá tido a ajuda de um cúmplice para adulterar o valor correto.

De acordo com as investigações, o detido integrava um esquema de fraudes a turistas estrangeiros. O grupo aborda os visitantes oferecendo produtos como bebidas, cigarros e alimentos por preços inflacionados e durante o pagamento realizam cobranças abusivas sem o conhecimento das vítimas.

Este é o caso mais recente de um aumento de burlas nos últimos meses, na cidade mais famosa do Brasil. No início de março, dois turistas argentinos foram alvo de um esquema semelhante, na praia do Arpoador. Um vendedor ambulante tentou cobrar 7 mil reais (cerca de 1.200 euros) por dois copos de açaí. Em janeiro, uma outra turista, também argentina, pagou 20.000 reais (cerca de 3.400 euros) por uma espiga de milho com margarina.

“Eu não consigo entender os números em português. Então o senhor ajudou-me a colocar o valor no telemóvel e disse: Está pronto. Quando cheguei e fui ver o movimento reparei que não tinha mais dinheiro”, relatou a turista argentina ao jornal Globo.

Patrícia Alemany, responsável pela polícia turística do Rio de Janeiro (Deat), garante que as autoridades têm intensificado esforços para deter os responsáveis por esta onda de crimes na cidade. Em declarações à Globo, a responsável afirmou que a falta de fiscalização “cria um ambiente de desordem pública que facilita muito este tipo de crime”.