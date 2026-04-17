Tem havido contribuintes a serem informados no portal das Finanças de reembolsos rejeitados por alegado erro na transferência bancária. A Autoridade Tributária e Aduaneira assume que houve um “erro pontual” e a situação será “totalmente regularizada no decorrer da próxima semana”.

Depois de entregar a declaração de IRS, muitas através do IRS automático, estava a haver casos de contribuintes com os reembolsos rejeitados. A Autoridade Tributária e Aduaneira assume que houve um erro.

Ao Observador, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) diz que “a situação identificada na emissão de alguns reembolsos de IRS resultou de um erro pontual no processamento de um ficheiro, decorrente de um constrangimento informático”, garantindo ser “uma ocorrência limitada e já identificada”.

Garante, por outro lado, que não há “qualquer constrangimento generalizado no processamento dos reembolsos” e que “estas situações estão a ser devidamente corrigidas, de modo a que os reembolsos em causa sejam pagos por transferência bancária”

A AT diz esperar que “a situação fique totalmente regularizada no decorrer da próxima semana”.

A entrega da declaração anual de IRS decorre até 30 de junho.