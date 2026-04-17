Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra no Médio Oriente

O Departamento de Estado norte-americano afirmou esta quinta-feira que o Líbano prometeu tomar “medidas concretas” para impedir quaisquer ataques do Hezbollah contra Israel, no âmbito do cessar-fogo de 10 dias entre os dois países.

A partir da entrada em vigor do cessar-fogo, “e com o apoio da comunidade internacional, o governo libanês tomará medidas concretas para impedir que o Hezbollah e todos os outros grupos rebeldes armados não estatais presentes no Líbano realizem ataques, operações ou atividades hostis contra alvos israelitas”, refere o comunicado do Departamento de Estado sobre o teor do acordo.

Israel, adianta, “reserva-se o direito de tomar, a qualquer momento, todas as medidas necessárias em legítima defesa contra ataques planeados, iminentes ou em curso”, e a cessação das hostilidades “não impedirá o exercício deste direito”.

Israel compromete-se ainda a não realizar quaisquer operações militares ofensivas contra alvos libaneses.

O cessar-fogo com Israel tem início marcado para a meia-noite, hora local (22h00 de Lisboa).

O período inicial de dez dias “pode ser prorrogado por mútuo acordo entre o Líbano e Israel, caso as negociações avancem e o Líbano demonstre concretamente a sua capacidade de afirmar a sua soberania”, acrescenta a diplomacia norte-americana.

Já após o anúncio do acordo, o exército israelita anunciou que estava a atacar lançadores de rockets do Hezbollah no Líbano, após disparos contra Israel.

“O exército está a atacar lançadores de onde o Hezbollah disparou rockets em direção ao norte de Israel”, refere um comunicado militar divulgado pouco antes das 19h00 de Lisboa.

Duas pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, em ataques com rockets no norte de Israel, uma em Carmiel e outra em Nahariya, segundo a Magen David Adom (MDA), o equivalente israelita da Cruz Vermelha.

Segundo um funcionário da Casa Branca, que falou sob anonimato, o acordo foi negociado com os lados israelita e libanês em paralelo com telefonemas do Presidente Donald Trump, na quarta e quinta-feira, para os líderes de Israel e do Líbano.

A atual escalada entre Israel e o Líbano começou a 02 de março, quando o Hezbollah lançou rockets contra o norte de Israel, rompendo uma trégua anterior e levando este país a responder imediatamente com ataques aéreos contra o território libanês, incluindo Beirute.

Os combates intensificaram-se ao longo de março com repetidos ataques do Hezbollah com rockets e drones, ataques aéreos e uma incursão terrestre israelita no sul do Líbano, deslocamentos em larga escala e baixas em ambos os lados.

Israel realizou ataques maciços contra o território libanês a 08 de abril, já depois de ser acordada uma trégua de duas semanas no conflito entre Irão e Estados Unidos.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, saudou esta quinta-feira o cessar-fogo de dez dias no Líbano como “uma oportunidade para um acordo de paz histórico”, mas indicou que as suas tropas vão manter posições no país vizinho durante a trégua.

Numa declaração por vídeo, divulgada pelo seu gabinete depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado um cessar-fogo, Netanyahu indicou que as forças israelitas “permanecerão no sul do Líbano, dentro de uma faixa fronteiriça de dez quilómetros de profundidade”.

Na sua declaração, o líder israelita reiterou o objetivo de desarmar o grupo xiita libanês Hezbollah, que Donald Trump disse estar igualmente vinculado à trégua de dez dias.

Trump declarou esta quinta-feira que o cessar-fogo acordado entre o Líbano e Israel abrangerá o movimento xiita libanês Hezbollah, afirmando-se “confiante” de que o grupo aliado do Irão respeitará a trégua.

Pouco antes destas declarações de Trump à comunicação social, o Hezbollah anunciou que respeitará o cessar-fogo, que entra em vigor esta quinta-feira à meia-noite local (22:00 de Lisboa), se Israel suspender totalmente as hostilidades.

O exército libanês e o Hezbollah apelaram esta quinta-feira à população de vilas e cidades do sul do país visadas por Israel para que adiem o regresso a estas até ao cessar-fogo entrar em vigor.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) das Nações Unidas saudou o cessar-fogo de dez dias anunciado esta quinta-feira para o Líbano e instou todas as partes a respeitá-lo, recordando o êxodo provocado por semanas de hostilidades.

“Um cessar-fogo é o primeiro passo, mas mantê-lo é essencial para salvar vidas. (…) Mesmo com um cessar-fogo, a crise está longe de terminar”, afirmou a agência em comunicado.