As comemorações dos 52 anos do 25 de Abril em Loures, no distrito de Lisboa, começaram em 1 abril e vão decorrer até maio com concertos, exposições e dança, entre outros, divulgou esta sexta-feira o município.

Em comunicado, a Câmara Municipal destacou o concerto participativo, no dia 24 de abril, que vai reunir 400 participantes no pavilhão Paz e Amizade, entre músicos, grupos corais do concelho, Projeto Vivace, instituições de idosos, a Academia dos Saberes e cidadãos, num espetáculo evocativo da revolução de 1974.

No dia 25 de abril acontecerá a sessão solene da Assembleia Municipal de Loures, que pretende assinalar a data e tenciona reforçar o compromisso com os valores democráticos e ainda um espetáculo musical, às 19h30.

“O pavilhão Paz e Amizade recebe o espetáculo de hip-hop “Um Passo para a Liberdade”, criado pela Sociedade Filarmónica União Pinheirense com mais de quatro dezenas de jovens intérpretes. A apresentação revisita, em quatro capítulos, o Estado Novo, a resistência e a revolução através da força expressiva da dança urbana“, explicou a autarquia.

A iniciativa vai terminar, em 27 de maio, com a ida de equipas dos museus de Loures a escolas do concelho para abordarem o tema do período da história entre o golpe de 28 de Maio de 1926, que instaurou a ditadura, e o dia 25 de Abril de 1974.