Há muitos anos que a Tesla fala em produzir um veículo eléctrico mais pequeno e barato, destinado a alargar a sua base de clientes e incrementar o volume de vendas. As menores dimensões do novo modelo poderiam permitir oferecer maior capacidade de aceleração e uma autonomia mais generosa, com a mesma capacidade da bateria, o que também ajudaria a conseguir um preço mais baixo, uma vez que o acumulador, a peça mais cara de um eléctrico, está cada vez mais em conta. E se de início a marca norte-americana fez crer que este modelo mais acessível poderia ser um Model 3 hatchback, ou seja, uma versão sem traseira (ou com ela mais curta), a realidade é que, desta vez, a Tesla estará seriamente a pensar conceber um veículo mais pequeno, provavelmente a pensar na Europa, onde os modelos desta bitola lideram o ranking dos mais vendidos.

Segundo a Reuters, o “pequeno” Tesla possuirá um comprimento total de 4,28 metros, ou seja, longe dos 4,72 m do Model 3 e mais longe ainda dos 4,79 m do Model Y. Mesmo que concebesse uma versão mais curta dos modelos existentes, o novo Tesla continuaria a estar limitado por uma largura generosa e uma respeitável distância entre eixos para o segmento, razão pela qual a marca terá optado por um novo chassi. Como tal, é expectável que a distância entre eixos do Tesla “mais barato” encolha, não sendo de esperar nada próximo dos 2,875 m do Model 3 ou dos 2,89 m do Model Y.

O interior do Tesla Cybercab que circula em diversos locais nos EUA 2 fotos

Sucede que a Tesla (já) possui um modelo com dimensões que lhe permitem integrar o batalhão do segmento C, o maior da Europa em termos de volume de vendas. O Cybercab, que está neste momento a transportar clientes sem condutor numa série de cidades nos EUA, possui um comprimento total de 4,45 m e uma largura de somente 1,60 m, o que o posiciona bem dentro do pretendido segmento C, sendo ainda um modelo que já existe, pelo que a Tesla veria o incremento da produção com bons olhos, uma vez que diminuiria o seu preço de venda.

O novo veículo da Tesla poderia ser denominado Model 2 e terminar com a espera para que o construtor gerido por Elon Musk (finalmente) lançasse no mercado um eléctrico por 25.000 dólares (cerca de 21.300€). Isto significaria posicionar o novo modelo bem abaixo dos 36.990 dólares do Model 3 Standard e dos 39.990$ do Model Y Standard. O facto de, enquanto Cybercab, exibir uma carroçaria com apenas duas portas não implica que, para a versão do modelo de série destinado às famílias, o Cybercab não possa usufruir de melhores acessos ao interior e de quatro portas em vez de somente duas.

Um dos mais interessantes trunfos do modelo seria o de oferecer o Full Self-Driving que a marca conseguiu que os Países Baixos homologassem para a circulação na via pública, desde que supervisionado pelo condutor.