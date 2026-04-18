Um pacote com um conteúdo suspeito foi deixado por esquecimento num comboio regional na Alemanha, esta quinta-feira. Ao fazer a viagem entre Herrenberg e Tübingen, no sul do país, o motorista encontrou uma caixa desacompanhada entre os assentos. Uma etiqueta colada na caixa tinha apenas uma indicação sobre o que podia estar no interior: “Aranhas e escorpiões.”
A história é contada pelo jornal alemão The Local. Depois de se aperceber da caixa abandonada no comboio, o homem chamou a polícia, que na paragem de Tubinga confirmou o contéudo das caixas. Lá dentro, estavam 20 aranhas, embaladas individualmente, mas nenhum escorpião. Um outro papel encontrado na caixa sinalizava as regras de transporte daquelas animais e indicava, também, a identificação da proprietária.
Naquele mesmo dia, uma mulher de 31 anos foi contactada pelas autoridades locais e pôde recuperar a caixa. Apesar de não se saber qual era a finalidade da posse ou transporte dos aracnídeos, foi verificado tratar-se de aranhas da espécie avicularia, nativa das Américas. Na Alemanha, há quem crie esta espécie como um exótico animal de companhia.
“É uma aranha amazónica, dócil e de fácil manipulação. No entanto, pouco se sabe sobre os riscos microbiológicos que estas aranhas representam de facto”, refere um estudo da Universidade Federal do Amazonas, no Brasil.
Os animais desta espécie podem chegar aos 25 centímetros e alimentam-se de pequenos insetos. Apesar de ter veneno, não oferecem grande risco à saúde dos seres humanos — mas têm pelos que podem causar reações alérgicas. A polícia de Stuttgart informou os meios de comunicação social de que o incidente não provocou qualquer constrangimento ao tráfego ferroviário. E ninguém ficou ferido.