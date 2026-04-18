A queda de uma árvore causou hoje a morte a um homem no concelho de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, informou o Comando Sub-Regional de Viseu Dão Lafões.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para a ocorrência na aldeia da Prova, na freguesia de Pinheiro, concelho de Oliveira de Frades, foi dado às 08h23.

“O óbito foi declarado pela equipa médica no local às 09h15”, acrescentou.

No local estiveram 15 operacionais, apoiados por cinco veículos, dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades e GNR, para além do helicóptero do Centro.