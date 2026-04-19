Há uma semana, antes de o Arsenal receber o Bournemouth e o Manchester City visitar o Chelsea, os gunners tinham a possibilidade de ficar com 12 pontos de vantagem na liderança da Premier League, ainda que também com um jogo a mais. Uma semana depois, na antecâmara do encontro entre as duas equipas, os citizens tinham a possibilidade de ficar a três pontos da liderança da Premier League e com um jogo em atraso. Uma semana, um mundo de diferença.
Este domingo, no Etihad, disputava-se bem mais do que um dos jogos mais importantes da temporada — disputava-se verdadeiramente a corrida pela Premier League. Depois do empate no Emirates na primeira volta e da vitória dos citizens na recente final da Taça da Liga, Arsenal e Manchester City sabiam que o resultado deste fim de semana podia ser decisivo para o primeiro título de uns desde 2004 ou o quinto de outros no espaço de seis anos.
Nico brilhou numa tarde que não deu Raya, mas teve presente de Kepa: Man. City vence Arsenal e reconquista Taça da Liga cinco anos depois
“Jogar para o empate? Não vamos passar um segundo a pensar nisso. Preparamos todos os jogos para ganhar, é isso que somos e vamos continuar a fazê-lo. A nossa equipa tem de nos dar todas as ferramentas, todos os elementos de que precisamos para ir lá e ganhar. Vamos ter um adversário muito, muito forte, sabemos o que teremos pela frente. Mas andamos a fazer isto há nove meses em todos os contextos, já jogámos contra eles muitas vezes e sabemos o que temos de fazer. A nossa mentalidade é uma parte muito importante disso, melhorámos muito nesse aspeto”, disse Mikel Arteta na antevisão da partida e dias depois do apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões às custas do Sporting.
“Se perdermos está tudo acabado. Se pudéssemos comprar confiança num supermercado comprávamos imediatamente. É um dos aspetos mais importantes e a nossa confiança é boa, estamos prontos. Há um mês, como perdemos pontos em alguns momentos, pensei que não estaríamos nesta posição. Mas vimos o calendário e dissemos ‘ok, jogamos contra o Arsenal em casa e temos uma oportunidade’. São seis pontos. Não é uma distância curta, mas depende de nós. Os adeptos esgotaram as bancadas e está tudo perfeito para o jogo”, explicou Pep Guardiola, que durante a temporada chegou a defender que o título estava praticamente entregue.
Assim, Mikel Arteta começava por deixar Viktor Gyökeres no banco, apostando em Kai Havertz como referência ofensiva, e lançava Eze e Madueke nas alas, já que não contava com os lesionados Saka e Mikel Merino. Já Pep Guardiola, que também não tinha Rúben Dias e Gvardiol, apostava em Semenyo, Rayan Cherki e Jérémy Doku nas costas de Haaland, com Bernardo no meio-campo e Matheus Nunes na direita da defesa.
Momentos à CHERKI ????
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O Manchester City começou claramente melhor, colocando as linhas muito subidas no meio-campo contrário e obrigando o Arsenal a ativar desde logo um modelo de maior organização defensiva. Os citizens tiveram as primeiras aproximações à baliza, com Cherki a acertar no poste com um remate prensado (4′), e nem o susto que Mosquera provocou em Donnarumma com um cabeceamento por cima (6′) evitou o que já parecia previsível: à passagem do quarto de hora inicial, Cherki pegou na bola à entrada da área, passou por vários adversários e atirou rasteiro para abrir o marcador (16′), num golo que fez levantar o Etihad.
Logo a seguir, porém, aconteceu o que não era nada previsível. Num erro muito pouco comum, Donnarumma foi demasiado otimista com a bola nos pés e acabou intercetado por Kai Havertz, que aproveitou para se estrear a marcar na Premier League esta temporada e empatar o jogo (18′). Os gunners procuraram estabilizar depois do golo do alemão, beneficiando ainda de algum ascendente nos minutos seguintes, mas os citizens recuperaram a superioridade e ainda poderiam ter marcado através de Marc Guéhi, que cabeceou para David Raya defender (33′). Ao intervalo, porém, ainda estava tudo empatado.
Donnaruma ???? e Havertz aproveitou ????
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Mikel Arteta mexeu logo no início da segunda parte e trocou Madueke, que esteve sempre demasiado apagado, por Gabriel Martinelli. O Manchester City voltou a começar melhor, com Haaland a acertar no poste na sequência de uma confusão depois de um canto (48′) e Doku a rematar rasteiro para Raya defender (52′), e o Arsenal precisou de demasiado tempo para assentar e recuperar espaço para lá da linha do meio-campo.
Donnarumma redimiu-se do erro da primeira parte e evitou a reviravolta com uma dupla defesa na cara de Kai Havertz e Martinelli (60′) e Eze acertou no poste de fora de área logo a seguir (61′), num único minuto que agitou as circunstâncias do jogo. Já dentro da última meia-hora, porém, apareceu o inevitável: Nico O’Reilly acelerou na esquerda e combinou com Doku antes de cruzar para a área, onde Rodri falhou o pontapé mas Haaland fugiu a Gabriel Magalhães para rematar e recuperar a vantagem (65′).
Do GR ao 9: o robot Haaland faz o dele ????
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O mesmo Gabriel Magalhães ficou perto de empatar após livre na esquerda, cabeceando contra Nico O’Reilly e vendo a bola acertar novamente no poste (73′), e Mikel Arteta reagiu com três substituições separadas por cerca de dez minutos, lançando Ben White e Trossard antes de colocar Gyökeres para os últimos instantes. Até ao fim, e com Pep Guardiola a fazer alterações apenas nos derradeiros minutos e Havertz a cabecear por cima nos descontos (90+5′), já nada mudou.
O Manchester City aproveitou a oportunidade e venceu o Arsenal no Etihad para ficar a três pontos da liderança da Premier League com cinco jornadas por disputar e tendo ainda um jogo a menos. Guardiola disse que era melhor ir ao supermercado comprar confiança, mas quando se tem a máquina Haaland em campo não é preciso gastar dinheiro em mais nada.
We are City. ✊
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