A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda anunciou este domingo a detenção de dois suspeitos da prática de tráfico de droga, na sequência de ações de vigilância e prevenção.

Em comunicado, a PJ informou que a detenção dos dois cidadãos estrangeiros ocorreu no sábado e foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda.

Os suspeitos foram intercetados quando transportavam consigo cerca de 500 doses individuais de resina de haxixe e 120 doses individuais de cocaína.

“Das diligências investigatórias efetuadas, aferiu-se que ambos difundiam na sua comunidade estes produtos estupefacientes. Em sequência desta informação, foram vigiados e abordados, precisamente, quando se encontravam na posse das referidas drogas ilícitas”, indicou.

Segundo esta força policial, os dois homens vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Idanha-a-Nova, para aplicação de medidas de coação adequadas.