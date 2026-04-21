Jerry Seinfeld estreia-se em Portugal a 1 de novembro no MEO Commedia a La Carte Fest

O MEO Commedia à La Carte é o “novo festival internacional de humor de Lisboa”. Esta iniciativa deve o seu nome à empresa de telecomunicações que é um dos principais parceiros do evento e ao grupo de humor de improviso que o vai organizar, em coprodução com as produtoras Aquele Abraço e Last Tour. O trio — constituído por César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda — celebra os 25 anos de atividade em 2026 e deve regressar aos palcos já em setembro e outubro, em antecipação do festival agendado para 29 desse mês a 1 de novembro. Na conferência de imprensa, César recordou a morte do anterior membro, o ator Ricardo Peres — que, reconhece, foi um gatilho importante para decidir avançar com o festival com que sonhava há décadas.

O grande trunfo apresentado para a edição inaugural é Jerry Seinfeld. Depois de vários anos a atuar no circuito de stand-up de Nova Iorque, o comediante de 71 anos atingiu fama mundial ao interpretar uma versão ficcional de si mesmo em Seinfeld, sitcom co-criada e escrita com Larry David que durou nove temporadas, tornando-se uma das séries de comédia mais bem sucedidas e influentes de sempre.

A atuação de Seinfeld decorrerá “em exclusivo para o continente europeu” e vai acontecer na MEO Arena. Os bilhetes ainda não estão à venda mas já há uma “lista de espera” online, sendo que a venda ao público em geral começa a 27 de abril. Além do comediante norte-americano, foram também adiantadas as participações de Herman José, Inês Aires Pereira e de uma sessão do podcast Rebenta a Bolha, de César Mourão, com Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro e Vera Fernandes, nomes entretanto confirmados na conferência de imprensa que aconteceu esta quarta-feira. Clarice Falcão, os Cebola Mol e música do coletivo Cuca Monga também fazem parte do cartaz. Os bilhetes já estão a venda para todos os espectáculos, exceto o de Seinfeld, com preços entre os 20 e os 28 euros.

O município descreve este festival como reunindo “o melhor da comédia, teatro, música, performance, storytelling e cultura pop”, sendo que, além das atuações humorísticas, foi para já também adiantado um “espetáculo inédito” protagonizado por Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes e Tatanka, que vão interpretar canções de Rosinha, Nel Monteiro e Quim Barreiros, respetivamente.

Mais do que um festival, o MEO Commedia a La Carte será uma grande celebração do humor para todas as idades, com programação especialmente dedicada a crianças e famílias. Este projeto afirma-se como uma extensão do trabalho que o trio de improviso têm vindo a desenvolver na formação de novas gerações de artistas. O Commedia a La Carte Kids, fundado em 2022 e composto exclusivamente por artistas femininas, continuará a desempenhar um papel central, promovendo a inclusão e a diversidade no mundo do humor, e garantindo que as novas gerações tenham o seu espaço e visibilidade.

Entre as salas que acolhem iniciativas do festival, constam, além da MEO Arena, o Coliseu dos Recreios, o Sagres Campo Pequeno, o Capitólio e o Cinema São Jorge.