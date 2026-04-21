Jerry Seinfeld estreia-se em Portugal a 1 de novembro no MEO Commedia a La Carte Fest

Jerry Seinfeld, um dos mais reputados comediantes da história do humor, vai estrear-se com uma atuação em Portugal a 1 de novembro, no âmbito do MEO Commedia a La Carte Fest, que começa no dia 29 do mês anterior, numa nova iniciativa a decorrer em Lisboa.
A confirmação foi adiantada esta terça-feira pela Câmara Municipal de Lisboa, que em comunicado quanto à agenda do presidente Carlos Moedas, revelou que o autarca iria participar na conferência de imprensa de apresentação do festival esta quarta-feira, pelas 18h30.
O MEO Commedia à La Carte é o “novo festival internacional de humor de Lisboa”. Esta iniciativa deve o seu nome à empresa de telecomunicações que é um dos principais parceiros do evento e ao grupo de humor de improviso que o vai organizar, em coprodução com as produtoras Aquele Abraço e Last Tour. O trio — constituído por César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda — celebra os 25 anos de atividade em 2026 e deve regressar aos palcos já em setembro e outubro, em antecipação do festival agendado para 29 desse mês a 1 de novembro. Na conferência de imprensa, César recordou a morte do anterior membro, o ator Ricardo Peres — que, reconhece, foi um gatilho importante para decidir avançar com o festival com que sonhava há décadas.
Jerry Seinfeld. O empregado de mesa que chegou a rei do humor
O grande trunfo apresentado para a edição inaugural é Jerry Seinfeld. Depois de vários anos a atuar no circuito de stand-up de Nova Iorque, o comediante de 71 anos atingiu fama mundial ao interpretar uma versão ficcional de si mesmo em Seinfeld, sitcom co-criada e escrita com Larry David que durou nove temporadas, tornando-se uma das séries de comédia mais bem sucedidas e influentes de sempre.
A atuação de Seinfeld decorrerá “em exclusivo para o continente europeu” e vai acontecer na MEO Arena. Os bilhetes ainda não estão à venda mas já há uma “lista de espera” online, sendo que a venda ao público em geral começa a 27 de abril. Além do comediante norte-americano, foram também adiantadas as participações de Herman José, Inês Aires Pereira e de uma sessão do podcast Rebenta a Bolha, de César Mourão, com Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro e Vera Fernandes, nomes entretanto confirmados na conferência de imprensa que aconteceu esta quarta-feira. Clarice Falcão, os Cebola Mol e música do coletivo Cuca Monga também fazem parte do cartaz. Os bilhetes já estão a venda para todos os espectáculos, exceto o de Seinfeld, com preços entre os 20 e os 28 euros.
O município descreve este festival como reunindo “o melhor da comédia, teatro, música, performance, storytelling e cultura pop”, sendo que, além das atuações humorísticas, foi para já também adiantado um “espetáculo inédito” protagonizado por Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes e Tatanka, que vão interpretar canções de Rosinha, Nel Monteiro e Quim Barreiros, respetivamente.
Mais do que um festival, o MEO Commedia a La Carte será uma grande celebração do humor para todas as idades, com programação especialmente dedicada a crianças e famílias. Este projeto afirma-se como uma extensão do trabalho que o trio de improviso têm vindo a desenvolver na formação de novas gerações de artistas. O Commedia a La Carte Kids, fundado em 2022 e composto exclusivamente por artistas femininas, continuará a desempenhar um papel central, promovendo a inclusão e a diversidade no mundo do humor, e garantindo que as novas gerações tenham o seu espaço e visibilidade.
Entre as salas que acolhem iniciativas do festival, constam, além da MEO Arena, o Coliseu dos Recreios, o Sagres Campo Pequeno, o Capitólio e o Cinema São Jorge.
Avenida da Liberdade: epicentro do humor no coração de Lisboa
Fundado em Lisboa, epicentro da atividade dos Commedia a La Carte no país, César admite não conseguir imaginar uma melhor cidade para realizar o festival. “Nesta primeira edição, e também considerando a simpatia e a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa e do Turismo da cidade, decidimos fazê-lo onde os Commedia a La Carte cresceram e nasceram, que foi aqui”, reconheceu o humorista. “E o coração de Lisboa é a Avenida Liberdade.”
A emblemática avenida que liga a Praça dos Restauradores à rotunda do Marquês do Pombal tem um lugar de destaque no cartaz do evento, onde figura ao lado da MEO Arena. Para além da localização excecional no centro da cidade, o valor simbólico da Avenida da Liberdade é determinante para a organização do evento, como enfatizou o Presidente da Câmara de Lisboa. “Levo o humor muito a sério, porque tem um papel de grande importância na nossa democracia e liberdade”, afirmou Carlos Moedas na conferência de imprensa, destacando o mérito de Herman José para o património humorístico nacional.
O comediante, galardoado pelo autarca em 2024 com a Medalha de Honra da Cidade, compareceu no sessão na sala nobre da Câmara Municipal, tendo recebido elogios dos vários oradores presentes. “Houve um momento em que o país era a preto e branco e um momento em que era a cores. O Herman foi a passagem”, admitiu Moedas.
Um lugar privilegiado da cultura na capital, a avenida tem várias salas de espectáculos relevantes no seu entorno, mas o MEO Commedia a La Carte Fest é ambicioso nos seus objetivos e promete levar a arte também para o exterior. Numa parceria com a Associação Avenida da Liberdade, prepara “três dias de warm-up” (aquecimento) que devem anteceder o festival propriamente dito e encher as lojas e quiosques da zona — abertos até tarde — de música e comédia gratuitas.
Apoios da Câmara Municipal e cruzamentos artísticos
Apoiante a nível logístico e financeiro, a Câmara Municipal de Lisboa reafirma o seu compromisso com a indústria da comédia, após já ter assumido uma parceria com o análogo Worten Mock Fest — que deverá realizar-se entre 28 e 30 de agosto no Cinema São Jorge. “Somos uma cidade de liberdade e eu acho que o humor faz parte dessa liberdade”, afirmou Carlos Moedas, que destaca a prioridade da cultura para o seu executivo e realça a necessidade de diversificar a oferta disponível. “Os dois festivais de humor atingem públicos diferentes. O Worten Mock Fest investe muito em jovens talentos, aqui vemos pessoas mais consagradas, talento internacional.” O autarca de Lisboa enfatizou ainda o retorno económico associado a eventos como o MEO Commedia a La Carte Fest, no qual o investimento da Câmara “é da ordem dos 40.000 euros”.
De resto, Moedas realça a importância dos cruzamentos entre diferentes disciplinas artísticas, um aspeto que este evento privilegia, ao contrário daquele que se realiza em agosto. Testemunha disso são os músicos convidados para a conferência de imprensa que devem também marcar presença no festival, como Tatanka, cantor no grupo Black Mamba, e Tomás Wallenstein, vocalista dos Capitão Fausto — que aqui surge em representação do coletivo Cuca Monga, do qual também faz parte. Rodeado dos companheiros de guitarradas reconhece que só falta no cartaz Manuel João Vieira, vocalista da banda Ena Pá 2000 que voltou às luzes da ribalta após a candidatura às últimas eleições presidenciais.
Já Tatanka admite não saber o que esperar do Tributo Pop que protagoniza ao lado de Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes, mas não esconde o entusiasmo. A proposta de homenagear Quim Barreiros veio mesmo a calhar, “uma feliz coincidência”, numa altura em que abandonou os preconceitos que tinha em relação à música popular. Na opinião do artista que foi concorrente do Festival da Eurovisão em 2021, o humor na música é uma excelente forma de “afastar os demónios e rir para não chorar”, sendo o pimba, como ficou conhecido o género cantado por Quim, dotado de uma qualidade cómica superior.
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[Notícia atualizada 19h30 de quarta-feira, 22 de abril, com a informação divulgada na conferência de imprensa desse mesmo dia]