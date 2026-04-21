Morreu Patrick Muldoon. Ator de "Days of Our Lives" e "Melrose Place" tinha 57 anos

Patrick Muldoon, ator norte-americano conhecido pelo papel do pugilista e galã Austin Reed em Days of Our Lives, morreu este domingo na sua casa em Beverly Hills, em Los Angeles, aos 57 anos, vítima de ataque cardíaco, segundo confirmou a sua irmã, Shana Muldoon Zappa. A produção da série da NBC, na qual participou em mais de 400 episódios, também confirmou a morte do ator, escreve o The New York Times.
Segundo o jornal norte-americano, William Patrick Muldoon III nasceu no bairro portuário de San Pedro, em Los Angeles, Califórnia, filho de William Patrick Muldoon II, advogado especializado em direito marítimo, e de Deanna Petrov, artista com descendência croata. O ator estudou na Loyola High School, uma escola católica só para rapazes e prosseguiu os estudos na Universidade do Sul da Califórnia, onde jogou futebol americano. No início da década de 1990, teve pequenos papéis em séries como Who’s the Boss? da ABC e Saved by the Bell da NBC.
Muldoon ganhou notoriedade em 1992, quando foi escolhido para interpretar Austin Reed em Days of Our Lives, série lançada em 1965 que acompanha várias famílias na cidade fictícia de Salem, no Midwest dos Estados Unidos. A sua personagem era conhecida por integrar um triângulo amoroso, que envolvia Carrie Brady (interpretada por Tracy Middendorf e Christie Clark) e a irmã desta, Sami Brady, papel de Alison Sweeney.
Em 1994, recebeu o prémio Soap Opera Digest na categoria de “Melhor Revelação Masculina” pelo seu desempenho na novela da NBC, que integrou até 1995, regressando mais tarde em 2001 e 2012. Após o sucesso no formato, integrou o elenco de Melrose Place, onde interpretou o estilista Richard Hart. Na popular novela de Aaron Spelling, a sua personagem envolvia-se com Jane Andrews Mancini, interpretada por Josie Bissett, acabando por a trair, tanto ao roubar-lhe clientes como ao agredi-la sexualmente.
Nos anos seguintes, Patrick Muldoon integrou o elenco de várias produções no pequeno e no grande ecrã, incluindo comédias românticas e filmes de Natal. Destacou-se no cinema com o papel de Zander Barcalow no filme de ficção científica e terror espacial Starship Troopers (1997), ao lado de Denise Richards e Casper Van Dien. Trabalhou também como produtor em várias longas-metragens, entre as quais The Card Counter (2021) e Riff Raff (2024).
O seu último trabalho como ator foi no thriller policial Dirty s, no qual contracenou com Sarah Richards e Michael Beach, com estreia prevista para este mês. Dois dias antes da sua morte, Muldoon terá partilhado no Instagram que estava em gravações de um “projeto incrível”, referindo-se ao filme Kockroach, protagonizado por Chris Hemsworth e Alec Baldwin.
“Gosto de me considerar um tipo que não se leva demasiado a sério, mas que leva sempre a diversão a sério”, afirmou o ator norte-americano no seu site. “Seja a desviar-me de explosões, a salvar o Natal ou simplesmente a aparecer em lugares inesperados, estou aqui para entreter, surpreender e, quem sabe, fazer-vos rir”, pode ler-se ainda.
[Um beijo no primeiro encontro e três viagens em menos de três meses. Ao 85.º dia de relação, o aspirante a modelo matou o cronista social. “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, conta os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, o terceiro episódio e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio e aqui o segundo]