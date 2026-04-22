O México lançou uma investigação sobre um acidente no domingo, perto da fronteira de Chihuahua, com quatro vítimas mortais, por haver uma possível violação das leis da Constituição e da segurança nacional do país, com a Procuradoria-Geral a contradizer-se.

O acidente envolveu dois agentes da Central Intelligence Agency (CIA) e dois membros da Agencia Estatal de Investigaciones Chihuahua (AEI) que seguiam num carro que saiu da estrada, caiu numa ravina e explodiu, conta o The Intercept. Inicialmente, as vítimas norte-americanas foram identificadas como membros da Embaixada dos EUA, pelo embaixador americano Ronald Johnson.

Apenas nesta terça-feira é que os mortos foram reconhecidas como agentes dos serviços secretos dos EUA, por duas “pessoas familiarizadas com o assunto”, sob condição de anonimato, avançou o Washington Post. O jornal informou que a CIA ainda não comentou a situação.

Alegadamente, o acidente ocorreu depois de uma operação conjunta para desmantelar um laboratório de droga clandestino, afirmou o Los Angeles Times. Para representantes do México e dos EUA poderem colaborar, é necessária uma aprovação prévia do governo federal, como explicou a BBC. No entanto, a Presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou na segunda-feira que “desconhecia qualquer colaboração direta entre o estado de Chihuahua e os funcionários da Embaixada dos EUA”, frisou a CNN.

“Se esta investigação confirmar que houve uma operação conjunta, as sanções correspondentes terão de ser analisadas”, referiu Sheinbaum, numa declaração mencionada no The Guardian.

O Procurador-geral de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, revelou no mesmo dia que a Presidente não foi informada da participação de agentes norte-americanos na operação porque eles não estiveram envolvidos: “Os instrutores da Embaixada dos Estados Unidos, que estavam em Polanco, a dar formação sobre o manuseio de drones tinham um voo na manhã de domingo na cidade de Chihuahua e pediram boleia” aos agentes mexicanos, relatou El Universal.

Esta declaração contradiz uma afirmação anterior do gabinete do procurador-geral que anunciou que os norte-americanos morreram quando voltavam “de uma operação para desmantelar laboratórios clandestinos”, comunicou o The Guardian.

Já na terça-feira, a Presidente do México confirmou que as vítimas estavam a colaborar: “Até o momento, as informações que temos indicam que elas estavam, de facto, a trabalhar juntas. Portanto, a Procuradoria-Geral da República deve conduzir uma investigação completa para determinar se houve violação da Constituição ou da Lei de Segurança Nacional, e as autoridades de Chihuahua devem fornecer todas as informações verídicas”, citado no El Heraldo.

O acidente fatal ocorre num contexto de crescente pressão do presidente Donald Trump sobre o México para que tome mais medidas contra os cartéis, já tendo ameaçado o país com ações unilaterais para combater o tráfico de droga.

Trump declara que EUA vão “iniciar ataques terrestres” contra cartéis de droga

Texto editado por Dulce Neto

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